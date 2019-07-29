Кличко показав зведення нового Шулявського мосту і розповів про головний виклик (відео)



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Встановлення прогонової частини Шулявського шляхопроводу Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Знесення п'ятого цеху заводу «Більшовик» затягується навмисно, переконаний Віталій Кличко

Роботи зі зведення нового Шулявського шляхопроводу тривають за графіком. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook і опублікував відео, де показав, як відбувається будівництво нового мосту.

«Друзі! Роботи зі зведення нового Шулявського шляхопроводу тривають за графіком. Цими вихідними встановили другий прогін майбутнього мосту. Спеціальною найсучаснішою технікою, яка вперше працює в Україні, перевозили і встановлювали вже зібрані конструкції», - написав Кличко.

Він зазначив, що місто контролює роботи.

«Та хочу ще раз наголосити: у нас є головний виклик, який столиця самотужки не вирішить, - питання зі знесенням 5-го цеху заводу «Більшовик». Яке, я переконаний, затягується навмисне», - додав мер.

Так, за словами міського голови, завод не належить місту і самостійно знести один з його цехів міська влада не має права. А більше року спільних нарад і численних звернень до уряду та Фонду держмайна не вирішують цієї проблеми.

«Складається враження, що для фонду Держмайна ринок секонд-хенду, який знаходиться в цеху, більш важливий, ніж повноцінна, вчасно збудована розв'язка. Або справа в іншому – в приватизації «під шумок» всього заводу, «паровозом» якої намагаються зробити місто», - наголосив Кличко.

Раніше «Главком» повідомив, що в суботу було встановлено ще один проліт мосту.

Нагадаємо, що 27 липня було повністю обмежено наскрізний рух транспорту проспектом Перемоги в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу. Це пов’язано з перевезенням та монтажем металоконструкцій нового шляхопроводу.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

Наразі старий міст повністю розібрали і почали монтувати новий.

Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

На початку липня мер Києва Віталій Кличко заявив про проблеми зі знесенням приміщення цеху заводу «Більшовик», в якому зараз діє секондхенд, «Фонд держмайна гальмує процес. У них різні відмовки, мовляв його неможливо знести», – заявив він.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

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