Київ: графіки відключення світла 18 грудня 2025 року

Графіки відключення світла у Києві 18 грудня

Завтра, 18 грудня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

1.1 черга – без світла з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;

1.2 черга – без світла з 00:00 до 06:00 та з 09:30 до 13:30;

2.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;

2.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 23:30;

3.1 черга – без світла з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;

3.2 черга – без світла з 02:30 до 06:00, з 16:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;

4.1 черга – без світла з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 16:30 та з 23:30 до 24:00;

4.2 черга – без світла з 13:00 до 19:00 та з 23:30 до 24:00;

5.1 черга – без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 22:00;

5.2 черга – без світла з 06:00 до 10:00 та з 19:00 до 23:30;

6.1 черга – без світла з 08:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:30;

6.2 черга – без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Нагадаємо, завтра, 18 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.