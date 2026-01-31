Метрополітен у Києві повернувся до роботи у звичайному режимі

Інтервал руху між потягами – шість хвилин

Усі три лінії столичного метрополітену повернулися до роботи у звичайному режимі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Зазначається, що відновлено рух поїздів на «червоній» лінії між станціями «Лісова – Академмістечко», інтервал – шість хвилин.

Також відновлено інтервал між поїздами на «синій» лінії згідно з графіком.

Раніше столична підземка тимчасово припиняла перевезення пасажирів. Причиною став критичний рівень напруги, що надходить від зовнішніх живлячих центрів.

Як відомо, генеральний директор Yasno Сергій Коваленко відповів на три питання, які найчастіше ставлять споживачі після переходу на тимчасові графіки відключень електроенергії у Києві. Він зазначив, що цей період став складним для багатьох киян. Водночас, як наголошує Коваленко, в умовах уже четвертого року повномасштабної війни поняття «просто» фактично перестало існувати.

Зауважимо, що 31 січня в окремих регіонах України ще збережеться плюсова температура, однак уже цього ж дня почнуться сильні морози.

До слова, у Києві наразі без тепла 253 багатоповерхівки. «Від сьогоднішнього ранку до теплопостачання підключили ще 125 житлових будинків. Наразі залишаються без тепла 253 багатоповерхівки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 січня на одному з об’єктів критичної інфраструктури столиці під час виконання службових обов’язків помер 66-річний працівник «Київтеплоенерго».