Тимчасові графіки у Києві: гендиректор Yasno відповів на найпоширеніші питання

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Тимчасові графіки у Києві: гендиректор Yasno відповів на найпоширеніші питання
У ніч на 29 січня у столиці запровадили тимчасові графіки відключень світла
Коваленко пояснює, що невідповідність графіків реальним відключенням напряму пов’язана з перебудовою мереж

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко відповів на три питання, які найчастіше ставлять споживачі після переходу на тимчасові графіки відключень електроенергії у Києві. Він зазначив, що цей період став складним для багатьох киян. Водночас, як наголошує Коваленко, в умовах уже четвертого року повномасштабної війни поняття «просто» фактично перестало існувати, пише «Главком».

У графіках немає моєї адреси

Коваленко зазначив, що нові тимчасові графіки колеги починали формувати з нуля. За його словами, ці графіки побудовані зовсім інакше, ніж попередні стабілізаційні, адже сьогодні в енергосистемі значно більше обмежень і аварій.

Зі слів Коваленка, енергетикам довелося взяти «чистовий» перелік адрес і наносити їх заново, через що частина будинків тимчасово може бути відсутня в графіках.

«Ми фактично знову почали з чистого аркуша, тому не всі адреси фізично встигли потрапити в графіки», – каже він.

Графік не співпадає з фактичними відключеннями

Коваленко пояснює, що невідповідність графіків реальним відключенням напряму пов’язана з перебудовою мереж. Навіть із пробними перемиканнями неможливо за одну добу зробити все ідеально.

Він радить користуватися формою зворотного зв’язку на сайті ДТЕК Київські електромережі, адже адресні списки регулярно оновлюються. Якщо ж світла немає тоді, коли за графіком воно має бути, це може свідчити про локальну аварію, то у такому разі варто звернутися до ОСББ або ЖЕКу.

За моєю адресою – два графіки

Зі слів Коваленка, два графіки за однією адресою означають, що будинок підключений до двох фаз. Це поширена технічна практика, яка використовується для стабільності електропостачання.

Він додає, що фахівці оператора системи розподілу вже працюють над тим, щоб у всіх сервісах для таких будинків відображався лише один коректний графік.

«Два графіки – це не помилка, а технічна особливість підключення будинку», – додав гендиректор.

На завершення Сергій Коваленко наголосив, що тимчасові графіки – це спроба впорядкувати ситуацію та дати людям хоча б мінімальну можливість планування. Водночас аварії залишаються реальністю, особливо напередодні морозів.

Нагадаємо, у ніч на 29 січня у столиці запровадили тимчасові графіки відключень світла. Попри значний дефіцит електроенергії, енергетикам вдалося стабілізувати систему настільки, щоб перейти від екстрених відключень до планових графіків, але у межах наявних ресурсів.

До слова, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков заявив, що внаслідок масованих атак Росії пошкоджено щонайменше 80% енергетичної інфраструктури України. 

