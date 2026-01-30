Головна Київ Новини
На об’єкті критичної інфраструктури помер працівник «Київтеплоенерго»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На одному з об’єктів критичної інфраструктури столиці під час виконання службових обов’язків помер 66-річний працівник «Київтеплоенерго»
Причина смерті наразі не повідомляється

30 січня на одному з об’єктів критичної інфраструктури столиці під час виконання службових обов’язків помер 66-річний працівник «Київтеплоенерго». Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, пише «Главком».

Причини смерті має встановити судово-медична експертиза. Обставини події з’ясовуються відповідними службами.

«Висловлюємо щирі співчуття родині та колегам», – додали в КМДА.

До слова, ввечері, 14 січня у Києві сталася трагічна подія: під час розвантаження генераторного обладнання для забезпечення теплопостачання житлових будинків загинув співробітник комунального підприємства «Київтеплоенерго».

Нагадаємо, 25 січня 2026 року, під час проведення критично важливих аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об’єктів столиці сталася трагедія. Загинув рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук, який допомагав повертати світло та тепло в оселі киян після масованої атаки 24 січня. 

Читайте також:

