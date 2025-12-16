Понад 200 тис. родин знову зі світлом на Одещині після масового обстрілу

Чіткого графіка подачі світла наразі немає, але вся доступна потужність спрямовується на те, щоб дати електрику одеситам хоча б на кілька годин там, де це можливо

Ситуацію ускладнюють повітряні тривоги, які тривають кілька годин протягом дня

Енергетики змогли відновити електропостачання для понад 220 тис. родин в Одеській області. Проте, найскладніша ситуація залишається в Одесі, де енергетична інфраструктура, що забезпечує місто електроенергією, зазнала серйозних пошкоджень. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком».

«Світло повертають поетапно, там, де є технічна можливість. Одночасно заживити всіх споживачів наразі неможливо – фахівці буквально збирають систему заново, підстанцію за підстанцією», – зазначив він.

Крім того, ситуацію ускладнюють повітряні тривоги, які тривають кілька годин протягом дня. Чіткого графіка подачі світла наразі немає, але вся доступна потужність спрямовується на те, щоб дати електрику одеситам хоча б на кілька годин там, де це можливо.

Сергій Лисак подякував енергетикам за їхню безперервну роботу в надзвичайно складних умовах: «Дякую енергетикам за цілодобову роботу в надважких умовах. Дякую одеситам за витримку і розуміння».

Він також додав: «Попри все світло переможе пітьму. Тримаймо стрій!».

Нагадаємо, Одещина продовжує оговтуватися після одного з наймасштабніших обстрілів за останній час, коли ворожі сили скерували на регіон близько 300 ворожих цілей. За даними Одеської ОВА, лише за півтори доби на область було випущено понад 130 дронів типу «шахед», удари завдавались по критичній інфраструктурі

Щодо пального, то на Одещині немає дефіциту пального. Для спеціальних служб АЗС мають резерв палива, а палива для генераторів постійно підвозять. Незначні черги зафіксовані лише через заправку каністр для генераторів.



