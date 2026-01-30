Головна Київ Новини
Київщина: графіки відключення світла 31 січня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

31 січня 2026 року у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

  • 1.1 черга – без світла з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 22:00;
  • 1.2 черга – без світла з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 22:00;
  • 2.1 черга – без світла з 00:00 до 01:00, 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 22:00;
  • 2.2 черга – без світла з 00:00 до 01:00, 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 22:00;
  • 3.1 черга – без світла з 00:00 до 04:30, 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
  • 3.2 черга – без світла з 00:00 до 04:30, 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
  • 4.1 черга – без світла з 00:00 до 04:30, 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 24:00;
  • 4.2 черга – без світла з 00:00 до 04:30, 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 24:00;
  • 5.1 черга – без світла з 01:00 до 08:00, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 01:00 до 08:00, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00.
Нагадаємо, 31 січня 2026 року в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Зауважимо, що з 30 січня стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

