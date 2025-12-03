Затримано коригувальника ФСБ, який наводив російські обстріли по Києву (фото)

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Протягом осені цього року фігурант збирав для російських окупантів координати потенційних «цілей» для обстрілів столиці

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві агента ФСБ РФ, який коригував масовані ракетно-дронові атаки російських окупантів по столиці України. Ним виявився 36-річний працівник місцевої компанії, яка встановлює охоронно-пожежну сигналізацію на стратегічно важливих об’єктах України. Про це повідомляє «Главком» із повідомленням на пресслужбу СБУ.

За матеріалами справи, протягом осені цього року фігурант збирав для росіян координати потенційних «цілей» для обстрілів міста.

«Також під час робочих поїздок фігурант відстежував наслідки ворожих «прильотів» по столичних енергооб’єктах, про що одразу «звітував» ФСБ для коригування повторних ударів», – повідомили в СБУ.

За даними слідства, сподіваючись «обійти» українську ППО, ворог запитував у свого поплічника дані про орієнтовну дислокацію зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони.

Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його і затримали.

Як встановило розслідування, фігурант потрапив до уваги ФСБ навесні цього року через його коментарі в Телеграм-каналах та «ВКонтакті», де він закликав до захоплення України. Згодом чоловіка дистанційно завербували, визначили завдання та відпрацювали канали агентурного зв’язку: через анонімні чати у месенджері та в електронній пошті.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфони, флеш-накопичувачі та вісім українських сім-карт, які він використовував для конспірації.

Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки повідомили агенту про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Головним слідчим управлінням СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, що за доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один коригувальник повітряних російських атак по території України. Зловмисник відстежував локації підрозділів ППО на Київщині та передавав їх ворогу. Як встановило розслідування, наведенням ворожого вогню займався завербований ФСБ 41-річний комірник місцевого підприємства. У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у забороненій соцмережі «ВКонтакті».

Також Служба безпеки затримала двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які коригували повітряні атаки ворога по Україні. Зловмисники готували нову серію ракетно-дронових ударів РФ по Києву та Одесі. За матеріалами справи, фігуранти мали виявити і передати окупантам локації Сил оборони. Також агенти з’ясовували наслідки ворожих «прильотів» по цивільній інфраструктурі для коригування повторних ударів по українських містах.