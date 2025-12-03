Головна Київ Новини
search button user button menu button

Затримано коригувальника ФСБ, який наводив російські обстріли по Києву (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Затримано коригувальника ФСБ, який наводив російські обстріли по Києву (фото)
Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Служба безпеки України

Протягом осені цього року фігурант збирав для російських окупантів координати потенційних «цілей» для обстрілів столиці

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві агента ФСБ РФ, який коригував масовані ракетно-дронові атаки російських окупантів по столиці України. Ним виявився 36-річний працівник місцевої компанії, яка встановлює охоронно-пожежну сигналізацію на стратегічно важливих об’єктах України. Про це повідомляє «Главком» із повідомленням на пресслужбу СБУ.

За матеріалами справи, протягом осені цього року фігурант збирав для росіян координати потенційних «цілей» для обстрілів міста.

«Також під час робочих поїздок фігурант відстежував наслідки ворожих «прильотів» по столичних енергооб’єктах, про що одразу «звітував» ФСБ для коригування повторних ударів», – повідомили в СБУ.

За даними слідства, сподіваючись «обійти» українську ППО, ворог запитував у свого поплічника дані про орієнтовну дислокацію зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони.

Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його і затримали.

Як встановило розслідування, фігурант потрапив до уваги ФСБ навесні цього року через його коментарі в Телеграм-каналах та «ВКонтакті», де він закликав до захоплення України. Згодом чоловіка дистанційно завербували, визначили завдання та відпрацювали канали агентурного зв’язку: через анонімні чати у месенджері та в електронній пошті.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфони, флеш-накопичувачі та вісім українських сім-карт, які він використовував для конспірації.

Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки повідомили агенту про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Головним слідчим управлінням СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, що за доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один коригувальник повітряних російських атак по території України. Зловмисник відстежував локації підрозділів ППО на Київщині та передавав їх ворогу. Як встановило розслідування, наведенням ворожого вогню займався завербований ФСБ 41-річний комірник місцевого підприємства. У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у забороненій соцмережі «ВКонтакті».

Також Служба безпеки затримала двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які коригували повітряні атаки ворога по Україні. Зловмисники готували нову серію ракетно-дронових ударів РФ по Києву та Одесі. За матеріалами справи, фігуранти мали виявити і передати окупантам локації Сил оборони. Також агенти з’ясовували наслідки ворожих «прильотів» по цивільній інфраструктурі для коригування повторних ударів по українських містах.

Читайте також:

Теги: ФСБ обстріл Київ російські агенти СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки у Києві у ніч на 29 листопада
Атака на Київ: зросла кількість жертв (відео)
29 листопада, 08:57
У Вишгороді зайнялась пожежа після атаки РФ
Рятувальники відзвітували про наслідки атаки на Вишгород (фото, відео)
30 листопада, 02:57
Концерт на даху у центрі Києва
Київ отримав статус міста музики ЮНЕСКО
4 листопада, 12:09
Транспорт курсуватиме зі змінами із початку руху до закінчення ярмарків
У вихідні низка столичних автобусів та тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами: перелік
7 листопада, 18:30
Якщо провину затриманих буде доведено, їм загрожує до десяти років ув’язнення
Двоє нетверезих чоловіків ледь не до смерті побили сусіда через музику
12 листопада, 09:52
Суд відмовив Міністерству культури України у відстроченні передачі костелу святого Миколая та встановив судовий контроль за виконанням рішення
Передача костелу святого Миколая релігійній громаді. Нове рішення суду
13 листопада, 10:08
Суд визнав винним чоловіка, який під виглядом співробітника спецслужби змусив столичного кардіолога сісти до авто, а потім разом зі спільником вимагав у нього велику суму грошей
Псевдоправоохоронець викрав кардіолога та вимагав $2 млн: що вирішив суд
19 листопада, 13:51
Російські окупанти обстріляли селище Нововоронцовка на Херсонщині
Російський дрон вбив працівницю селищної ради на Херсонщині
24 листопада, 13:23
Киянин скоїв підпал поштомату «Укрпошти» на вулиці Юрія Іллєнка
У Києві молодик, думаючи що допомагає СБУ, спалив поштомат «Укрпошти»
27 листопада, 15:16

Новини

Подарунки від Святого Миколая. Скільки коштують солодощі та святкові набори у супермаркетах Києва
Подарунки від Святого Миколая. Скільки коштують солодощі та святкові набори у супермаркетах Києва
У Ворзелі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка
У Ворзелі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка
Затримано коригувальника ФСБ, який наводив російські обстріли по Києву (фото)
Затримано коригувальника ФСБ, який наводив російські обстріли по Києву (фото)
Київ огорнув густий туман. Столична влада дала поради водіям та пішоходам
Київ огорнув густий туман. Столична влада дала поради водіям та пішоходам
Рух пішоходів у переході на Майдані Незалежності частково обмежено до 25 грудня через ремонт
Рух пішоходів у переході на Майдані Незалежності частково обмежено до 25 грудня через ремонт
Експрацівник прокуратури Молочний отримав 7,5 років ув'язнення за смертельну ДТП
Експрацівник прокуратури Молочний отримав 7,5 років ув'язнення за смертельну ДТП

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua