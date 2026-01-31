Головна Київ Новини
У Києві на вихідних 31 січня – 1 лютого відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві на вихідних 31 січня – 1 лютого відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
На ярмарках можна закупитися продуктами за помірними цінами
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА/Facebook

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

Цими вихідними, 31 січня та 1 лютого, у Києві працюватимуть традиційні сільськогосподарські ярмарки, де містяни зможуть придбати свіжу продукцію безпосередньо від виробників. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, у суботу 31 січня ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
  • Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

У неділю 1 лютого ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, попри хороший врожай минулого року, вартість яблук у столичних супермаркетах почала повзти вгору через скорочення запасів якісної продукції у сховищах та збільшення витрат на зберігання. Кореспонденти «Главкома» перевірили поточну вартість популярних сортів у супермаркетах міста.

До слова, одним із найбільш затребуваних продуктів залишаються курячі яйця. «Главком» перевірив, чи знизилися ціни після святкового ажіотажу та скільки коштує десяток яєць у популярних торговельних мережах столиці.

Теги: Київ продукти ярмарок

