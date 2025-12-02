Через пошкодження тепломережі 60 будинків у Голосіївському районі лишились без опалення

Через аварію близько 60 будинків залишаються без опалення та гарячої води

«Київтеплоенерго» вже працює над відновленням теплопостачання

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» тимчасово перекрило теплоносій на вулиці Антоновича через пошкодження тепломережі, внаслідок чого орієнтовно близько 60 будинків залишаться без опалення та гарячої води. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Голосіївської РДА.

Зазначається, що через аварію близько 60 будинків залишаються без опалення та гарячої води до завершення аварійно-відновлювальних робіт.

«Обмеження стосуються будинків від початку вулиці Антоновича до вулиці Антоновича, 116, а також окремих адрес на вул. Жилянській та Саксаганського», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «Київтеплоенерго» вже працює над відновленням теплопостачання. Про зміни місцева влада обіцяла повідомити додатково.

Нагадаємо, заступник Міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук зазначив, що цей опалювальний сезон стартував за умов безпрецедентних атак ворога на енергетичну та теплову генерацію. «Ми прогнозуємо нелегку зиму, але попри це технічна готовність підприємств теплопостачання комунальної сфери дозволяє розпочати опалювальний сезон», – заявив заступник Міністра. Костянтин Ковальчук наголосив на важливості обачного використання ресурсів і підкреслив, що Україна входить у цей сезон із готовністю, злагодженою роботою енергетиків, комунальників, місцевої влади та підтримкою міжнародних партнерів.

23 жовтня 2025 року Кличко наголосив, що столиця перебуває на порозі опалювального сезону, четвертого в умовах воєнного стану. За словами мера, влада готувалася до нього, враховуючи досвід попередніх складних років: ремонтували найзношеніші та пошкоджені ворогом ділянки мереж. Проводили гідравлічні випробування, ремонт і оснащення котелень, збільшили запас незалежних джерел живлення, мобільних котелень, впроваджували і співфінансували програму енергостійкості житлових будинків, створювали захист енергооб»єктів, відповідно до вимог Генштабу ЗСУ.