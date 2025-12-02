Головна Київ Новини
search button user button menu button

Через пошкодження тепломережі 60 будинків у Голосіївському районі лишились без опалення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Через пошкодження тепломережі 60 будинків у Голосіївському районі лишились без опалення
Через аварію близько 60 будинків залишаються без опалення та гарячої води
фото: «Київтеплоенерго»

«Київтеплоенерго» вже працює над відновленням теплопостачання

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» тимчасово перекрило теплоносій на вулиці Антоновича через пошкодження тепломережі, внаслідок чого орієнтовно близько 60 будинків залишаться без опалення та гарячої води. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Голосіївської РДА.

Зазначається, що через аварію близько 60 будинків залишаються без опалення та гарячої води до завершення аварійно-відновлювальних робіт.

«Обмеження стосуються будинків від початку вулиці Антоновича до вулиці Антоновича, 116, а також окремих адрес на вул. Жилянській та Саксаганського», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «Київтеплоенерго» вже працює над відновленням теплопостачання. Про зміни місцева влада обіцяла повідомити додатково.

Нагадаємо, заступник Міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук зазначив, що цей опалювальний сезон стартував за умов безпрецедентних атак ворога на енергетичну та теплову генерацію. «Ми прогнозуємо нелегку зиму, але попри це технічна готовність підприємств теплопостачання комунальної сфери дозволяє розпочати опалювальний сезон», – заявив заступник Міністра. Костянтин Ковальчук наголосив на важливості обачного використання ресурсів і підкреслив, що Україна входить у цей сезон із готовністю, злагодженою роботою енергетиків, комунальників, місцевої влади та підтримкою міжнародних партнерів.

23 жовтня 2025 року Кличко наголосив, що столиця перебуває на порозі опалювального сезону, четвертого в умовах воєнного стану. За словами мера, влада готувалася до нього, враховуючи досвід попередніх складних років: ремонтували найзношеніші та пошкоджені ворогом ділянки мереж. Проводили гідравлічні випробування, ремонт і оснащення котелень, збільшили запас незалежних джерел живлення, мобільних котелень, впроваджували і співфінансували програму енергостійкості житлових будинків, створювали захист енергооб»єктів, відповідно до вимог Генштабу ЗСУ.

Теги: Київ опалювальний сезон ремонт аварія опалення Київтеплоенерго обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тупчій виготовив сотні латексних носів для акторів популярного проєкту «Шоу довгоносиків»
Унаслідок обстрілу Києва загинув творець легендарних «довгоносиків» Вадим Тупчій
25 листопада, 16:48
Тривале приниження дитини вітчимом закінчилося самогубством. Справу скеровано до суду
Тривале приниження дитини вітчимом закінчилося самогубством. Справу скеровано до суду
25 листопада, 13:31
Жінка стояла на вході в укриття і не пустила матір з дитиною всередину
Жінка з дитиною не змогла потрапити до укриття у столиці: реакція поліції
25 листопада, 09:10
У Києві та області скасовано екстрені відключення світла
У Києві та області скасовано екстрені відключення світла
20 листопада, 18:02
У разі оголошення повітряної тривоги всі вестибюлі будуть відчинені на вхід
У столиці тимчасово закриється один з виходів із метро
20 листопада, 17:50
Електрички тимчасово не курсуватимуть між станціями Святошин – Почайна – Святошин
Київська кільцева електричка скасувала кілька рейсів: перелік
19 листопада, 16:41
«Київблагоустрій» не конфісковує товари. Демонтаж стосується виключно елементів, що використовуються для реалізації товарів
Столичні комунальники знову взялися за стихійну торгівлю у підземних переходах (фото)
12 листопада, 15:35
Семимісячний хлопчик, який п'ять днів був у квартирі без їжі та нагляду, у кареті швидкої
Кинула немовля на п'ять днів без нагляду: що загрожує матері та у якому стані дитина зараз
10 листопада, 12:04
«Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені
Як будуть вимикати світло 10 листопада: «Укренерго» оприлюднило графіки
9 листопада, 19:25

Новини

День Святого Миколая: куди піти у Києві, щоб відчути магію свята
День Святого Миколая: куди піти у Києві, щоб відчути магію свята
У Святошинському районі виявлено незаконну вирубку 16 в’язів: як покарано порушників
У Святошинському районі виявлено незаконну вирубку 16 в’язів: як покарано порушників
Через пошкодження тепломережі 60 будинків у Голосіївському районі лишились без опалення
Через пошкодження тепломережі 60 будинків у Голосіївському районі лишились без опалення
Монети, зброя та антикваріат. Нацмузей історії України отримав найбільший дар за 30 років (фото)
Монети, зброя та антикваріат. Нацмузей історії України отримав найбільший дар за 30 років (фото)
Київські поліцейські викрили посадовця, який обіцяв вплив на ТЦК за $10 тис
Київські поліцейські викрили посадовця, який обіцяв вплив на ТЦК за $10 тис
На Нивках сталося потрійне ДТП, рух громадського транспорту зупинено (фото)
На Нивках сталося потрійне ДТП, рух громадського транспорту зупинено (фото)

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua