Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Київ: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року
колаж: glavcom.ua

Графіки відключення світла у Києві 22 листопада

Завтра, 22 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 22 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 04:00 до 08:00 та з 14:30 до 20:30;
  • 1.2 черга – без світла з 04:00 до 08:00 та з 14:30 до 20:30;
  • 2.1 черга – без світла з 04:00 до 08:00 та з 14:30 до 20:30;
  • 2.2 черга – без світла з 04:00 до 08:00 та з 14:30 до 20:30;
  • 3.1 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 15:00 та з 18:00 до 22:00;
  • 3.2 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 15:00 та з 18:00 до 22:00;
  • 4.1 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 22:00;
  • 4.2 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 22:00;
  • 5.1 черга – без світла з 00:30 до 04:30, з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 00:30 до 04:30, з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 00:30 до 04:30, з 13:00 до 18:30 та з 21:30 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 00:30 до 04:30, з 13:00 до 18:30 та з 21:30 до 24:00.
Київ: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року фото 1
Київ: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року фото 2

Нагадаємо, завтра, 22 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: Київ ДТЕК відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві різко зросли ціни на таксі
Після нічного удару в Києві злетіли ціни на таксі
22 жовтня, 08:49
Окупанти атакували Полтавщину безпілотниками
На Полтавщині одне місто залишилося без води, тепла, світла через атаку РФ
8 листопада, 07:41
Готуємось до зими 2025-2026 та відключень світла
Готовність до відключень світла у 2025-2026 роках: чим запастися та як діяти
12 листопада, 21:30
«Укренерго» застосовує перший, другий рівень захисту та рівень «2+» для енергооб'єктів від російських атак
Як працює захист енергоструктури та чи можна зменшити відключення світла? Голова «Укренерго» дав відповідь
18 листопада, 10:07
У 2020 році родичка Тараса Полієнка отримала квартиру і два машино-місця в Києві
Антикорупційний суд конфіскував майно заступника начальника поліції Києва
20 листопада, 10:29
Найбільший прапор України встановлений на Печерських пагорбах
У столиці приспущено головний прапор країни
18 листопада, 10:34

Новини

У Києві на вихідних 22-23 листопада відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 22-23 листопада відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
У Києві чоловік вирішив «розрахуватися» за товар страйкбольною гранатою: подробиці
У Києві чоловік вирішив «розрахуватися» за товар страйкбольною гранатою: подробиці
Київ: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року
Куди сходити у Києві 24-30 листопада: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 24-30 листопада: дайджест культурних подій
Київщина: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року
Побиття велосипедиста у Києві: підозрюваному Хілику продовжено тримання під вартою
Побиття велосипедиста у Києві: підозрюваному Хілику продовжено тримання під вартою

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua