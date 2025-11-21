Київ: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року
Графіки відключення світла у Києві 22 листопада
Завтра, 22 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.
Графіки відключення світла у Києві 22 листопада
- 1.1 черга – без світла з 04:00 до 08:00 та з 14:30 до 20:30;
- 1.2 черга – без світла з 04:00 до 08:00 та з 14:30 до 20:30;
- 2.1 черга – без світла з 04:00 до 08:00 та з 14:30 до 20:30;
- 2.2 черга – без світла з 04:00 до 08:00 та з 14:30 до 20:30;
- 3.1 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 15:00 та з 18:00 до 22:00;
- 3.2 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 15:00 та з 18:00 до 22:00;
- 4.1 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 22:00;
- 4.2 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 22:00;
- 5.1 черга – без світла з 00:30 до 04:30, з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00;
- 5.2 черга – без світла з 00:30 до 04:30, з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00;
- 6.1 черга – без світла з 00:30 до 04:30, з 13:00 до 18:30 та з 21:30 до 24:00;
- 6.2 черга – без світла з 00:30 до 04:30, з 13:00 до 18:30 та з 21:30 до 24:00.
Нагадаємо, завтра, 22 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.
Коментарі — 0