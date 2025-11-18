Як працює захист енергоструктури та чи можна зменшити відключення світла? Голова «Укренерго» дав відповідь

«Укренерго» покращує захист енергооб'єктів залежно від змін тактики російських атак

Голова управління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко розповів про те, як працює захист енергоструктури в Україні та як компанія може зменшити відключення електроенергії. Про це він повідомив в інтерв’ю для РБК-України, пише «Главком».

Віталій Зайченко пояснює, що «Укренерго» має кілька видів захисту. Одним із них є фізичний захист, що розрахований на різні види загроз ворога. Однак іноді компанія застосовує і комплексні види захисту, залежно від виду атаки, наприклад від уламків, а десь від прямого втручання. «Комплексний захист – це також і резерв обладнання, кіберзахист. Росіяни, зі свого боку, постійно змінюють тактику. Це як на фронті, де якась зброя була ефективною рік, потім стала менш потрібною через зміну тактики. Ми стикаємося з тим самим», – сказав голова «Укренерго».

На початку війни для об’єктів енергоструктури застосовували перший рівень захисту – габіони. За словами Віталія Зайченко, це рівень захисту добре допомагав під час російських атак балістикою по енергетичних об’єктах. «Коли агресор бив ракетами по наших підстанціях, по об’єктах ОСР (операторів систем розподілу – ред.), по електростанціях. Ракети були дуже неточні, тож цей захист уберігав критичне обладнання від уламків, які не влучали прямо по об’єкту. Це на початку був захист і від «Шахедів», якими били по енергооб’єкту збоку», – пояснив Віталій Зайченко.

Але наразі Росія дедалі частіше використовує дрони-камікадзе для атак енергоструктури та мирних міст України. Тому влучання відбувається згори, тож енергетики починають використовувати другий рівень захисту. «Вони бачать, що в нас є перший рівень захисту, і перелаштували атаки на вертикальні удари за балістичною траєкторією. І тут уже актуальним стає другий рівень захисту – бетонні конструкції, які повністю закривають автотрансформатори», – розповів експерт.

За словами голови управління Укренерго, забезпечити другий рівень захисту на всіх енергооб’єктах неможливо. До того ж це складно зробити одночасно.

Віталій Зайченко пояснює, що для встановлення цього захисту доведеться відключати трансформатори, а це призведе до значних відключень електроенергії на великих територіях. «Тому процес будівництва укриттів розбили на дві черги. До першої потрапили підстанції, які є ключовими в аспекті збереження цілісності функціонування енергосистеми. Першу чергу облаштування захисту ми вже закінчили. Тобто трансформатори вже в укриттях. І зараз працюємо над другою чергою», – зазначив енергетик.

Він також підтвердив те, що трансформатори, які забезпечують постачання необхідної кількості електроенергії, перебувають в укриттях. Адже росіяни намагаються влучити саме по цих об'єктах, оскільки вони є для них пріоритетними. Тож «Укренерго» вимикає їх, щоб зберегти, тому й застосовуються відключення світла, що за словами голови управління компанії, діятимуть всю зиму.

«Наразі половина трансформаторного обладнання НЕК «Укренерго» захищена захистом другого рівня – тобто масивними залізобетонними конструкціями, що захищають від прямого влучання дронів та уламків ракет. Решта визначених урядом ключових високовольтних підстанцій отримає захисні споруди другого рівня в першому півріччі 2026 року», – заявив Голова управління НЕК «Укренерго». Він також додав, що встановлений захист уже показав свою користь та дію під час російських атак.

Енергетик також поділився новим проєктом «Укренерго» під назвою «рівень «2+»», який компанія вже почала реалізовувати. Він передбачає не лише захист енергооб’єктів бетонним укриттям. «Опускаємо під землю релейний зал та щит керування підстанцією. Ми робимо підземні бункери – і ховаємо туди це обладнання. Тому що, крім ударів по автотрансформаторах дронами й ракетами також атакуються будівлі на підстанціях», – пояснив енергетик.

Віталій Зайченко підсумував та зазначив, що «Укренерго» застосовує перший, другий рівень захисту та рівень «2+», а також активний рівень, який здійснюють ЗСУ. «Скажімо так: 100 % гарантії захисту від влучання та пошкоджень ніхто не дасть. Але цей комплекс, про який я сказав, підвищує наші шанси зберегти енергосистему в працездатному стані», – додав представник компанії.

Раніше «Главком» повідомляв, що Юлія Свириденко зробила заяву про те, що тривалість відключень світла зменшиться. На підстанціях «Укренерго» та на об’єктах генерації 24/7 тривають ремонтні роботи. Також буде запущено додаткові резервні джерела живлення, аби зменшити тривалість відключень світла.