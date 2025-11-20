Антикорупційний суд конфіскував майно заступника начальника поліції Києва

У 2020 році родичка Тараса Полієнка отримала квартиру і два машино-місця в Києві

У дохід держави стягнуто два паркомісця та вартість квартири

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи, оформлені на родичку заступника начальника Головного управління Національної поліції в Києві. Мова про столичного поліцейського Тараса Полієнка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

У дохід держави стягнуто два паркомісця, вартість квартири загальною площею понад 220 кв. м у житловому комплексі «Зарічний», яка була відчужена до пред’явлення позову, а саме 3 672 929 грн, а також доходи, отримані від її продажу, – 4 972 751 грн. Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

Нагадаємо, за даними слідства у 2020 році родичка посадовця набула у приватну власність квартиру і два машино-місця в Києві. Було встановлено, що члени сімʼї та родичі посадовця не могли набути ці об’єкти нерухомості за рахунок законних джерел. Зазначається, що після придбання активів ними користувався заступник начальника Головного управління Національної поліції в Києві та його сім’я, а не родичка.

Нагадаємо, у розслідуванні, опублікованому у вересні 2024-го року, журналісти «Схем» розповіли, що заступник начальника Головного управління Національної поліції Києва Тарас Полієнко (раніше він був керівником відділу поліції у Річковому порту Києва) живе з родиною у двоповерхових апартаментах площею 220 квадратних метрів у ЖК бізнес-класу у Києві, оформлених на тещу-пенсіонерку.

Згідно з даними, отриманими «Схемами» від джерел у податковій, Валентина Ткаченко з 1998 року офіційно заробила 100 гривень. На пенсію вона вийшла у 2014-му році, наразі отримує близько 3 тис. грн на місяць. Офіційні доходи Анатолія Ткаченка, без урахування пенсії, склали близько 350 тис. грн. Тобто сумарно їхніх офіційних коштів не вистачило би на придбання цієї нерухомості в ЖК.

Водночас у суді родичі Полієнка переконували, що займались бізнесом – торгівлею квітами та перепродажем мікроавтобусів. Але офіційно у їхніх доходах ця діяльність не відображена. У коментарі журналістам Полієнко зазначив, що йому невідомі «обставини придбання» квартири, а його дружина пояснила, що її матір заробляла на вирощуванні квітів, і, крім того, в родині «була «Волга», яка прирівнювалась по вартості до житлової квартири в місті Києві».