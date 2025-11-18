Головна Київ Новини
У столиці приспущено головний прапор країни

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У столиці приспущено головний прапор країни
Найбільший прапор України встановлений на Печерських пагорбах
фото: КМДА

Висота флагштока майже 90 м, вага – 32 тонни

Сьогодні, 18 листопада, найбільший прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», приспустили через прогнозоване погіршення погодних умов. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне об'єднання «Київзеленбуд».

За інформацією синоптиків, очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначається, що для збереження полотнища від пошкоджень, прапор лишиться приспущеним до кінця доби 18 листопада.

Нагадаємо, що флагшток, на якому майорить найбільший прапор України, встановлений на Печерських пагорбах. Його висота становить майже 90 метрів, вага – 32 тонни, а розмір полотнища – 16 на 24 метри.

Нагадаємо, 18 листопада у Києві хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, по Київській області вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура протягом доби по області 4-9° тепла, у столиці 6-8° тепла.

Теги: негода прапор Київ

