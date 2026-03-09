Головна Київ Новини
Майже добу на даху: у Вишгороді хлопець відмовляється спускатися з багатоповерхівки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Майже добу на даху: у Вишгороді хлопець відмовляється спускатися з багатоповерхівки
Хлопець перебуває на даху від учорашнього вечора
фото: glavcom.ua

Рятувальна операція триває під наглядом фахівців

У Вишгороді на вулиці Київській на даху однієї з багатоповерхівок перебуває молодий чоловік. Як повідомляє кореспондент «Главкома», хлопець заліз на будівлю ще вчора, близько 16:00-17:00, і відмовляється спускатися.

Від учорашнього вечора на місці працюють екстрені служби – поліція, медики та рятувальники. За свідченнями очевидців, учора поруч із ним перебувала дівчина, а сьогодні на даху помітили іншого чоловіка – ймовірно, родича або друга, який намагається вести переговори та переконати хлопця спуститися.

Рятувальна операція триває під наглядом фахівців. Поліція наразі не надає офіційних коментарів щодо причин такого вчинку. 

Нагадаємо, зранку 9 березня 2026 року на синій гілці столичного метро стався надзвичайний інцидент – на станції «Тараса Шевченка» людина опинилася на коліях. За словами очевидців, невідомий навмисно зайшов углиб тунелю, де стояв і очікував на прибуття потяга. Через загрозу життю людини рух поїздів на Оболонсько-Теремківській лінії було оперативно призупинено.

