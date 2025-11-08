Головна Країна Події в Україні
На Полтавщині одне місто залишилося без води, тепла, світла через атаку РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
На Полтавщині одне місто залишилося без води, тепла, світла через атаку РФ
Окупанти атакували Полтавщину безпілотниками
фото з відкритих джерел

Місто Горішні Плавні на Полтавщині через атаку Росії переходить у режим надзвичайної ситуації

Вночі, 8 листопада, російські терористи атакували кілька об’єктів енергетичної інфраструктурина Полтавщини. Через удари РФ місто Горішні Плавні знеструмлено. Про це пише «Главком» із посиланням на Горішньоплавнівську міську раду.

Комунальні служби вже проводять підготовчі роботи для відновлення:

  • постачання води,
  • водовідведення,
  • теплової енергії.

Місто переходить у режим надзвичайної ситуації. За інформацією міськради, унаслідок ворожої атаки відбулося значне пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, від яких було запитане місто Горішні Плавні, тому швидке відновлення електропостачання наразі не очікується.

«Спеціалісти працюють над з’ясуванням технічних проблем та можливостей проведення ремонтних робіт. Просимо зберігати спокій, берегти заряд пристроїв, економно використовувати ресурси та слідкувати за оновленнями на офіційній сторінці Фейсбук Горішньоплавнівської громади», – йдеться у повідомлення міськради.

«Главком» писав, що у ніч на 8 листопада у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів внаслідок атаки БпЛА. Як стало відомо, ворожий безпілотник влучив у житловий будинок в одному із районів міста.

Відомо, що увечері, 6 листопада, російська терористична армія вдарила БпЛА по Дніпру. Виникла пожежа, є постраждалі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Зазначається, що у місті пошкоджена чотириповерхівка. Дані щодо збитків, завданих ворогом, продовжують уточнюватися. Кількість постраждалих збільшилася до шести. Троє з них залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу, зауважив очільник ОВА.

До слова, у Кам’янському на Дніпропетровщині рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка. Унаслідок нічної російської атаки на місто постраждали восьмеро людей – п'ять із них надзвичайники врятували з-під руїн.

Нагадаємо, ворог масовано атакував Кам'янське безпілотниками. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.

