Семеро працівників ДТЕК відзначено грамотами Верховної Ради за внесок в розвиток вуглепрому

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Семеро працівників ДТЕК відзначено грамотами Верховної Ради за внесок в розвиток вуглепрому

Нагородження відбулося 9 жовтня у Комітеті з питань енергетики та ЖКХ

Семеро працівників компанії ДТЕК отримали грамоти Верховної Ради України за внесок у розвиток вугільної промисловості, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Сім співробітників ДТЕК Енерго отримали державні нагороди - грамоти Верховної Ради України за вагомий внесок у розвиток вугільної промисловості, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. Нагородження відбулося 9 жовтня у Комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг», – йдеться в ньому.

Зазначається, що грамотами Верховної Ради України були нагороджені: Віталій Тутов, Леонід Триколич, Надія Салабай, Людмила Клємєнтьєва, Віктор Вершина, Юрій Куліух та Максим Руденко.

«ДТЕК Енерго щиро вітає шахтарів та машинобудівників із заслуженими відзнаками. Ваша самовідданість, сила та професіоналізм – це надійна основа енергетичної стійкості України й запорука того, що в наших домівках буде світло і тепло», – наголосили в ДТЕК.

Раніше на Одещині енергетиків ДТЕК Ріната Ахметова було відзначено почесними грамотами Кабінету Міністрів та Чорноморської міської ради.

