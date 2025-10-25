Головна Київ Новини
search button user button menu button

Повітряна тривога у Києві тривала п'ятдесят хвилин

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятдесят хвилин
фото: glavcom.ua

Можна залишати укриття

У Києві о 03:51 оголосили повітряну тривогу. У столиці пролунали вибухи через атаку балістичними ракетами. О 04:37 оголошено відбій.

КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, у ніч на 22 жовтня в Києві лунали потужні вибухи через російську масовану комбіновану атаку: ворог вдарив по столиці балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Унаслідок цього розгорілися пожежі у кількох районах міста, є постраждалі та загиблі.

Нагадаємо, Харків знову опинився під ударом російських безпілотників. Один з дронів влучив у приватний дитячий садочок.  За словами мера Ігоря Терехова, окупанти атакували Холодногірський район міста. Унаслідок ворожої атаки загинув 40-річний чоловік.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар по дитячому садочку в Харкові.

Зокрема, Міністерство оборони РФ оприлюднило заяву, в якій пояснило сьогоднішній нічний удар по території України, включаючи обстріл Харкова, де зокрема постраждав дитячий садок. У відомстві заявили, що удар був завданий нібито «у відповідь на терористичні атаки України по цивільних об’єктах на території Росії».

Як повідомлялося, ранкова атака на Харків, під час якої три російські дрони-камікадзе «Шахед» поцілили безпосередньо у будівлю, де розташовувався приватний дитячий садок, забрала життя одного чоловіка. Діти з приватного дитячого садочку встигли потрапити до укриття. Як саме працював приватний заклад буде з’ясовувати слідство.

Теги: Київ укриття тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві повітряна тривога тривала майже три години
У Києві повітряна тривога тривала майже три години
2 жовтня, 09:30
Прокуратура вимагає взяти підозрюваного під варту
Побив і кинув непритомного на дорозі. У Києві триває суд над водієм
4 жовтня, 12:29
22-річний нападник побив та пограбував дівчину в Києві, йому загрожує 15 років в'язниці
Помста за фейкове фото: у Києві кавалер жорстоко побив та пограбував дівчину
13 жовтня, 11:30
РФ атакувала Київ безпілотниками, уламки впали на дитячий садок, є постраждалі (оновлено)
РФ атакувала Київ безпілотниками, уламки впали на дитячий садок, є постраждалі (оновлено)
23 жовтня, 00:30
Після вибухів у місті Копєйськ у Челябінській області здійнявся чорний дим
Атака на Україну, вибухи у РФ, санкції проти Москви: головне за ніч
23 жовтня, 05:33
Пасажира оперативно вилучили з колії та передали лікарям швидкої медичної допомоги
На станції метро «Позняки» пасажир впав на колії
1 жовтня, 14:49
Прорив труби стався сьогодні вранці на вулиці Юрія Іллєнка, 48
На вулиці Іллєнка у Києві стався прорив водопроводу. Рух транспорту перекрито
8 жовтня, 08:25
Через дівчину відпочивальники з двох різних компаній влаштували бійку, після чого один з чоловіків дістав зброю
Киянин через дівчину влаштував стрілянину у столичному барі: подробиці інциденту
12 жовтня, 17:23
Затриманим за пропаанду СРСР загрожує позбавлення волі на строк до десяти років
У Києві підпільна неокомуністична організація закликала до відновлення СРСР (фото)
20 жовтня, 17:00

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала п'ятдесят хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятдесят хвилин
У Києві вперше на маршрут вийде двоповерховий автобус: де курсуватиме
У Києві вперше на маршрут вийде двоповерховий автобус: де курсуватиме
На Київщині працює ППО: деталі від влади
На Київщині працює ППО: деталі від влади
Смерть мобілізованого киянина: ТЦК та бригада ЗСУ назвали версію
Смерть мобілізованого киянина: ТЦК та бригада ЗСУ назвали версію
Екскерівник Київради назвав традиційно найдемократичніші райони столиці
Екскерівник Київради назвав традиційно найдемократичніші райони столиці
Відключення світла 25 жовтня 2025 року у Києві: графіки
Відключення світла 25 жовтня 2025 року у Києві: графіки

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua