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Київ іде під воду: у столиці підтоплено чотири райони

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Київ іде під воду: у столиці підтоплено чотири райони
Комунальники усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах
фото: скріншот із відео

Система дощової каналізації міста не розрахована на таку кількість опадів

Столиця потерпає через сильну зливу, міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди. Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

За повідомленням КМДА, система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів.

Гідрослужби «Київавтодору» наразі усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. Комунальники також чергують на місцях можливих підтоплень.

Тич часом, кияни у мережі поширюють відео затоплених вулиць, на яких автомобілі подекуди – по вікна у воді.

Нагадаємо, у більшості районів Києва з’явились дощові садки – спеціальні ландшафтні рішення, які допомагають збирати та утилізовувати дощову воду. 

 

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Теги: кияни відео Київ дощ негода

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