Київ іде під воду: у столиці підтоплено чотири райони

Комунальники усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах

Система дощової каналізації міста не розрахована на таку кількість опадів

Столиця потерпає через сильну зливу, міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди. Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

За повідомленням КМДА, система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів.

Гідрослужби «Київавтодору» наразі усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. Комунальники також чергують на місцях можливих підтоплень.

Тич часом, кияни у мережі поширюють відео затоплених вулиць, на яких автомобілі подекуди – по вікна у воді.

Столиця йде під воду: наразі 4 райони Києва мають підтоплення



Комунальники усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. pic.twitter.com/k7nDBePlYI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 6, 2024

Нагадаємо, у більшості районів Києва з’явились дощові садки – спеціальні ландшафтні рішення, які допомагають збирати та утилізовувати дощову воду.