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Дощі та до 20°C тепла: прогноз погоди на 6 жовтня

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Дощі та до 20°C тепла: прогноз погоди на 6 жовтня
фото з відкритих джерел

У більшості областей буде дощ

У більшості областей України 6 жовтня очікується нестабільна погода з дощами та грозами. Значні опади прогнозуються вночі у західних, північних, а вдень – в Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Київській та Чернігівській областях. На сході країни, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині та у Криму – без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер південний, з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

 

Температура повітря вночі коливатиметься від +7° на заході до +20° на узбережжі морів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +10° на заході до +27° на сході та півдні країни. У північних областях та на Вінниччині – прохолодніше, +16-21°.

Дощі та до 20°C тепла: прогноз погоди на 6 жовтня фото 1

У Києві та області хмарно з проясненнями, значний дощ, у столиці вдень - помірний. Температура повітря вночі +11-16°, вдень +16-21°; у Києві вночі +14-16°, вдень +18-20°.

Нагадаємо, 6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони.

Теги: прогноз погоди погода свято

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