У Кличка пояснили, для чого потрібен і яким має бути відсоток житлової забудови



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Відсоток забудови регулюється державними будівельними нормами і залежить від поверховості

Для житлових будинків передбачені певні вимоги щодо відсотку території, який займає фундамент будівлі

У Києві забудовники мають дотримуватися вимог щодо відсотка житлової забудови ділянки. Це важливо для забезпечення комфортних умов життя та безпеки людей.

Про частку забудови на земельній ділянці для різних будинків розповів заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації, начальник управління адміністративних послуг Юрій Тацій.

Для чого потрібен відсоток житлової забудови на ділянці

«Кожен з нас хоче жити у комфортних умовах: мати гарний вид з вікна, зону відпочинку біля будинку та місце, де можна припаркувати авто. Щоб забезпечити такі умови для людей, до забудовника застосовується норма щодо відсотку забудови ділянки», - пояснив Тацій.

Яким має бути відсоток забудови

Відсоток забудови регулюється державними будівельними нормами і залежить від поверховості запланованої будівлі.

«Згідно з ДБН «Планування та забудова міста» для житлових будинків передбачені певні вимоги щодо відсотку території, який займає фундамент будівлі. Решта території призначається для благоустрою», - повідомив Тацій.

Відсоток для будівлі розраховується відносно її поверховості:

для будинків від 1 до 3 поверхів відсоток забудови складає 50%;

для будинків від 4 до 5 поверхів – 45%;

для будинків від 6 до 8 поверхів – 40%;

для будинків від 9 до 10 поверхів – 35%;

для всіх будинків, вищих 11 поверхів – 30%.

Тацій зазначив, що наразі далеко не всі забудовники виконують цю вимогу, що відображається на якості збудованого житла і перешкоджає самим замовникам будівництва.

«На жаль, не всі забудовники виконують ці умови і ми стикаємось із ситуацією, коли з вікна видно бетонну стіну сусіднього будинку. Сподіваюсь, що колись замовники будівництва все ж зрозуміють, що через недотримання норм можуть постраждати і вони самі, втрачаючи клієнтів, які натомість обирають більш комфортне житло. А архітектори, які проектують будівництва з порушенням правил, будуть втрачати своїх замовників», - сказав Тацій.