Розподільчий пункт ТЦК на ДВРЗ розформовано після скандалу у мережі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Збірний пункт ТЦК на Зрошувальній
фото: kyivtime.co.ua

Київський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки тимчасово припинив роботу збірного пункту на ДВРЗ. Про це повідомило Міністерство оборони у відповідь на запит народного депутата Олександра Федієнка, інформує «Главком».

За словами депутата, рішення було ухвалене до окремого розпорядження через розосередження особового складу та організацію роботи збірного пункту в новому форматі.

фото: Олександр Федієно/Telegram

«Блогерка та ведуча Раміна Есхакзай оприлюднила фото з розподільчого центру на ДВРЗ, де мобілізовані перебувають в антисанітарних умовах. Як член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки звернувся до міністерства оборони надати розʼяснення», – йдетьсяу повідомленні нардепа.

За словами Федієнка, наказом начальника Київського міського ТЦК від 13 вересня всіх військових із цього пункту перевели до частин за межами столиці. Також зазначається, що рішення про розформування було прийнято враховуючи «резонанс щодо Київського міського ТЦК та СП (Київ) Зрошувальна, 17а, ДВРЗ».

У жовтні 2025 року блогерка Раміна Есхакзай оприлюднила ексклюзивні фото з розподільчого центру на ДВРЗ, де мобілізовані перебувають у критичних антисанітарних умовах. Блогерка підкреслила, що зйомка в таких приміщеннях суворо заборонена, що робить ці кадри унікальними.

За словами Есхакзай, люди, яких утримують у центрі, тижнями перебувають без зв’язку з рідними. Серед них – особи, що мають наркотичну залежність та безхатченки, які не придатні до служби за станом здоров’я. Умови, у яких перебувають чоловіки, блогерка назвала «нелюдськими». На фото приміщення брудні, туалети  забиті нечистотами, матраци та подушки хоч і нові, але теж у плямах. 

У Київському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки спростували інформацію, поширену Раміною Есхакзай, назвавши її «викривленою». У відомстві заявили, що на опублікованих блогеркою фото немає жодних підтверджень, що вони зроблені саме у столичному збірному пункті.

