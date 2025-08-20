Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ обікрали? Кличко звернувся до президента

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Київ обікрали? Кличко звернувся до президента
Кличко звернувся до президента України з проханням не підписувати законопроєкт №13439-3
фото з відкритих джерел

За словами Кличка, кошти, вилучені з бюджету Києва, є життєво важливими для столиці

Парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт №13439-3, який передбачає вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва. Ця сума має бути вилучена заднім числом – з 1 серпня до кінця 2025 року. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами Кличка, ці життєво важливі кошти були закладені в бюджеті столиці, зокрема, на виплати вчителям і медикам; на ремонти шкіл, садочків і лікарень; на забезпечення найнижчої в країні ціни на проїзд у комунальному транспорті, а також на підтримку Збройних Сил, реабілітацію військовослужбовців, виплати ветеранам і членам їх родин. 

За словами мера столиці, кошти буде вилучено заднім числом – з 1 серпня до кінця року. Він нагадав, що минулого року столиця виділила понад 10 млрд грн на потреби захисників. У 2025-му планували спрямувати, принаймні, не менше. Але тепер, пише міський голова, питання, чи вдасться це.

Кличко звернувся до президента України з проханням не підписувати цей закон.

«Переконаний, що президент України не повинен підписувати подібних  ганебних законів. Особливо в ситуації, коли Україна веде такі складні переговори про припинення війни, про демократичне європейське майбутнє нашої держави і переконує партнерів, що заслуговує бути в Європейському Союзі», – завершив свою заяву мер Києва.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко відреагував на масові підозри, вручені посадовцям Київської міської державної адміністрації та комунальних підприємств. Він назвав звинувачення «інформаційним димом». 

За словами Кличка, Київ із 2019 року постійно зазнає тиску з боку центральної влади, яка, на його думку, намагається дезорганізувати процеси управління містом. Він підкреслив, що такі дії перешкоджають навіть допомозі українським захисникам.

Теги: Віталій Кличко Київ бюджет столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У «Софії Київській» відбуватиметься виставка «Без контексту»
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Косий капонір – це фортифікаційна споруда середини ХІХ століття
Косий капонір. Які таємниці береже найстрашніша в'язниця Києва
26 липня, 20:00
На місці події працюють співробітники патрульної поліції та слідчо-оперативна група
ДТП за участі мотоцикліста паралізувала Берестейський проспект (відео)
28 липня, 18:45
Кілограм лохини в магазинах вже коштує 189 гривень
Обвал цін. Популярна ягода подешевшала у столичних маркетах втричі
7 серпня, 12:18
Росія вбила понад 30 людей у Києві
Рятувальні роботи в Києві, нові заяви Путіна про війну. Головне за 1 серпня
1 серпня, 21:15
Контррозвідка затримала фігуранта «на гарячому»
СБУ затримала IT-фахівця, який у «прямому ефірі» коригував удари по Києву
5 серпня, 10:49
Чоловік сидить на даху і шматує ножем власний одяг
У Києві чоловік з ножем виліз на дах будинку біля авторинку (відео)
5 серпня, 13:11
Рятувальники виявили тіло чоловіка на відстані 35 метрів від берега на шестиметровій глибині
У Києві в річці Десенка потонув чоловік
11 серпня, 14:41
Малюнки Примаченко, які раніше були недоступними для перегляду широкого загалу, нині можна розглянути в деталях
У столиці можна побачити 79 малюнків Марії Примаченко. Де та як працює виставка
14 серпня, 18:25

Новини

Київ обікрали? Кличко звернувся до президента
Київ обікрали? Кличко звернувся до президента
Влада обіцяє зберегти частину майолікових панно на фасаді дитсадка на Позняках
Влада обіцяє зберегти частину майолікових панно на фасаді дитсадка на Позняках
Розтрата на ремонті: директорці музею «Київська фортеця» повідомлено про підозру
Розтрата на ремонті: директорці музею «Київська фортеця» повідомлено про підозру
Експосадовець Шевченківської РДА підозрюється у переплаті 1,8 млн грн за ремонт укриттів
Експосадовець Шевченківської РДА підозрюється у переплаті 1,8 млн грн за ремонт укриттів
Кияни вимагають відкрити доступ до туалетів у метро: петиція набрала голоси
Кияни вимагають відкрити доступ до туалетів у метро: петиція набрала голоси
Парковий міст стає на ремонт: як зміниться рух пішоходів на Труханів острів
Парковий міст стає на ремонт: як зміниться рух пішоходів на Труханів острів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2312
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
1963
Припинення вогню не буде. Що далі?
1882
Втрати ворога станом на 20 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1707
Нічний масований удар РФ по Україні: Повітряні сили повідомили деталі

Новини

Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Сьогодні, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Сьогодні, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Сьогодні, 15:46
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
Сьогодні, 15:22
Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua