Київ обікрали? Кличко звернувся до президента

За словами Кличка, кошти, вилучені з бюджету Києва, є життєво важливими для столиці

Парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт №13439-3, який передбачає вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва. Ця сума має бути вилучена заднім числом – з 1 серпня до кінця 2025 року. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами Кличка, ці життєво важливі кошти були закладені в бюджеті столиці, зокрема, на виплати вчителям і медикам; на ремонти шкіл, садочків і лікарень; на забезпечення найнижчої в країні ціни на проїзд у комунальному транспорті, а також на підтримку Збройних Сил, реабілітацію військовослужбовців, виплати ветеранам і членам їх родин.

За словами мера столиці, кошти буде вилучено заднім числом – з 1 серпня до кінця року. Він нагадав, що минулого року столиця виділила понад 10 млрд грн на потреби захисників. У 2025-му планували спрямувати, принаймні, не менше. Але тепер, пише міський голова, питання, чи вдасться це.

Кличко звернувся до президента України з проханням не підписувати цей закон.

«Переконаний, що президент України не повинен підписувати подібних ганебних законів. Особливо в ситуації, коли Україна веде такі складні переговори про припинення війни, про демократичне європейське майбутнє нашої держави і переконує партнерів, що заслуговує бути в Європейському Союзі», – завершив свою заяву мер Києва.

За словами Кличка, Київ із 2019 року постійно зазнає тиску з боку центральної влади, яка, на його думку, намагається дезорганізувати процеси управління містом. Він підкреслив, що такі дії перешкоджають навіть допомозі українським захисникам.