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СБУ затримала IT-фахівця, який у «прямому ефірі» коригував удари по Києву

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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СБУ затримала IT-фахівця, який у «прямому ефірі» коригував удари по Києву
Контррозвідка затримала фігуранта «на гарячому»
фото з відкритих джерел

Зловмисник коригував ракетно-дронові атаки Росії по столиці онлайн та шпигував за переміщенням ешелонів Сил оборони на залізниці

Завербований ФСБ РФ 24-річний ІТ-фахівець одного зі столичних університетів фіксував наслідки повітряних атак ЗС РФ по Києву та стежив за локаціями української протиповітряної оборони, пише «Главком» з посиланням на СБУ.

Для цього агент орендував квартири у багатоповерхових будинках, адреси яких йому надсилав куратор. У вікнах помешкань він встановлював відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. У такий спосіб окупанти в режимі реального часу шпигували за потенційними цілями під час комбінованих атак по Києву для коригування повторних ударів та намагалися виявити координати бойових позицій української ППО.

Крім того, агент додатково розставляв аналогічні «відеопастки» біля колій «Укрзалізниці», де, на думку ворога, могли рухатись військові ешелони.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила зловмисника, задокументувала його дії та затримала «на гарячому». В орендованій оселі виявлено відеокамеру та телефон із доказами контактів з куратором від ФСБ. 

СБУ затримала IT-фахівця, який у «прямому ефірі» коригував удари по Києву фото 1

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 40-річний ІТ-фахівець з прифронтової Костянтинівки готував координати для повітряних атак росіян. Російська кураторка завербувала його, запропонувавши близькі стосунки в обмін на розвідінформацію.

«Главком» писав, що у Києві затримано співробітника Центрального апарату Національного антикорупційного бюро, який працював в закритому підрозділі «Д-2». Він шпигував для російської спецслужби.

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Теги: ФСБ шпигун СБУ Київ

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