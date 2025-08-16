Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка

Незважаючи на назву «Без контексту» – якраз контекст усім нам абсолютно зрозумілий

Від 19 серпня по 21 вересня в галереї «Хлібня» у Національному заповіднику «Софія Київська» (вул. Володимирська, 24а) відбуватиметься виставка «Без контексту». Будуть представлені понад 30 робіт у жанрі графіки та комп’ютерної графіки, більшість з яких створені на війні, у перервах між бойовими виходами. Автор – Юрій Погребняк, воїн 80-тої окремої десантно-штурмової Галицької бригади. «Без контексту» – перша його велика виставка. Відкриття 19 серпня о 16:00.

Юрій Погребняк пішов на війну добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Географія його «творчих майстерень» від 2022-го року – Бахмут, Чугуїв, Кліщіївка, Сумщина і навіть трохи далі… «Нас прикомандирували до артдивізіону Галицької бригади, формат служби дозволив робити малюнки прямо на позиції і я не міг не скористатись цією можливістю, – розповідає Юрій Погребняк. – Досвід від такої інтересної етнографічної експедиції за порєбрік просто кричав про необхідність переварити його несвідомим і помістити результат на папір».

Незважаючи на назву «Без контексту» – якраз контекст усім нам абсолютно зрозумілий. Мистецтво, створене на полі бою, набуває додаткової цінності. Художня оптика дозволяє трансформувати досвід війни, розповідаючи про нього мовою образів і символів. Це цінно і для глядача, і для автора. Варто зазначити, що творчість для воїнів має доведену терапевтичну функцію.

«Опинившись 24 лютого 2022 року в новій для себе ролі солдата я швидко зрозумів що самими рефлексіями та заграванням зі стоїцизмом тут не обійтись, тому за першої-ліпшої нагоди брався за улюблену справу, що допомогло мені не впасти в згубні залежності, а також зберегти відносно прийнятний психічний стан за роки «цікавих» вражень, про які з часом все менше хочеться говорити чи згадувати, що демонструє користь арттерапії на живому прикладі», – каже Юрій Погребняк.

Обов’язково відвідати виставку Юрій Погребняка радить платформа Культурні сили.

«Для мене ця виставка подвійно важлива. По-перше, це перша сольна виставка мого друга і я по-людськи радий за нього. По-друге, це приклад того, як мистецтво, що спершу стає інструментом самопідтримки військового, може перетворитись на простір для професійного розвитку» – коментує Остап Українець, учасник Культурних сил.