Після серії корупційних скандалів Кличка прорвало: нова заява мера

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Після серії корупційних скандалів Кличка прорвало: нова заява мера
Кличко назвав звинувачення нового генерального прокурора «інформаційним димом»
фото: офіційний портал Києва

За словами Кличка, Київ із 2019 року постійно зазнає тиску з боку центральної влади

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на масові підозри, вручені посадовцям Київської міської державної адміністрації та комунальних підприємств. Він назвав звинувачення «інформаційним димом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера столиці.

«Напустили інформаційного диму. Широкими мазками (та а навіщо конкретика в умовах поставлених зверху завдань?!) описав новенький генрокурор понад два десятки абсурдних підозр, вручених і посадовцям КМДА, і не посадовцям», – йдеться у дописі. 

За словами Кличка, Київ із 2019 року постійно зазнає тиску з боку центральної влади, яка, на його думку, намагається дезорганізувати процеси управління містом. Він підкреслив, що такі дії перешкоджають навіть допомозі українським захисникам.

«Київській громаді ставлять палки в колеса навіть у допомозі захисникам на фронті. Виходить, усім “здобуткам” влади заважає саме місцеве самоврядування, яке вона вперто знищує в Україні», – написав мер.

Також Кличко нагадав про спроби парламенту забрати у столиці 8 млрд грн, які, за його словами, планувалося спрямувати на соціальну допомогу, підтримку армії, а також доплати медикам та освітянам.

«Скидайте парашутистів «управителями» міст, штампуйте безпідставні підозри місцевій владі, готуйтеся до примарних виборів! А де ви далі даватимете свої концерти, зніматимете серіали, віщатимете в марафонах?!..
Бо вибір виснаженої  і скривавленої країни буде не на користь низькопробних шоу і безкінечної брехні та фарисейства… І відповідати за всі незаконні дії рано чи пізно доведеться.», – додав Кличко.

Нагадаємо, що 13 серпня Київська міська прокуратура повідомила про підозри 22 особам, серед яких посадовці КМДА та підприємці, у завданні збитків на понад 230 млн гривень. Звинувачення стосуються розтрати бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт та постачання товарів.

Раніше стало відомо, що столичні посадовці через фейкові об'єкти нерухомості отримували землі за «туалетною схемою».З цією метою вони створили цілий проєкт з кодовою назвою «Торгівля». Суть схеми полягала в тому, щоб приватизувати дрібний об’єкт нерухомості в Києві, а потім через голосування Київради отримати під ним неспівмірно велику земельну ділянку. Схема з часом видозмінилася, оскільки на більшості ділянок, про які йдеться, ніяких будівель взагалі не було.

Не менш гучним був скандал із секретарем Київради IX скликання Володимиром Бондаренком. Правоохоронці повідомили йому про підозру у безпідставному нарахуванні зарплати співробітнику апарату міськради та сприянні ухиленню від військової служби. За даними слідства, посадовець в 2022-2023 роках безпідставно нараховував та виплатив співробітнику апарату Київської міськради заробітну плату, чим  заподіяв шкоду Київраді на суму майже 700 тис. грн. Також голос секретаря Київради Володимира Бондаренка був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Зокрема, на цих плівках Бондаренко узгоджував з Комарницьким порядок денний Київради для просування необхідних тому питань. 8 квітгя Київська міськрада не змогла відправити у відставку заступника міського голови – секретаря Київради Володимира Бондаренка під час таємного голосування, проте він сам заявив про дострокове припинення повноважень.

17 квітня 2025 року співробітники СБУ та Нацполіції вручили підозру заступнику Кличка. Володимиру Прокопіву інкримінують організацію схеми із незаконного переправлення військовозобов'язаних до Європи. Прокопів є фігурантом гучного корупційного розслідування. У жовтні минулого року журналісти Bihus.іnfo з'ясували, що тесть, теща та дружина Прокопіва за час його роботи в Київраді та КМДА стали власниками елітної нерухомості у столиці, а двоє його друзів (Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко) отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше перебували в комунальній власності. Перед тим, як заволодіти комунальними об'єктами, Поштарюк та Стеценко допомагали родині заступника Кличка обзавестися житлом за явно неринковими цінами. Кличко тоді став на захист лідера партнерської фракції і звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів з проханням перевірити факти, викладені розслідувачами. А на час перевірки відсторонив Прокопіва з посади заступника голови КМДА. Сам Прокопів пафосно заявляв, що написав заяву про звільнення, але минуло пів року, а він і досі числиться на сайті КМДА заступником з питань здійснення самоврядних повноважень. 12 серпня суд постановив зняти цілодобовий домашній арешт та електронний браслет із заступника мера Києва Володимира Прокопіва.

25 квітня 2025 року, у день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по Києву, перший заступник мера столиці Віталія Кличка Микола Поворозник разом з іншими чиновниками КМДА святкував день народження в робочий час. Микола Поворозник відреагував на публікації заявивши, що святкування не було, а поширена інформація має на меті «знищення репутації міської влади». 

