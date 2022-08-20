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Посол пояснив, за кого вболіває Ізраїль у війні в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Посол пояснив, за кого вболіває Ізраїль у війні в Україні
Більшість ізраїльтян підтримує Україну
фото з відкритих джерел

«Упевнений, що після виборів ставлення Ізраїлю до війни в Україні не зміниться»

Більшість ізраїльтян, а також парламент цієї країни підтримують Україну. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол Ізраїлю Михайло Бродський.

«У нас наразі чергові парламентські вибори на початку листопада. Я впевнений, після виборів ставлення Ізраїлю до війни в Україні не зміниться, чим би не закінчилися ці вибори і яким би не був склад нового Кнесету», – зауважив дипломат.

Щодо ставлення суспільства, то більшість ізраїльтян підтримує Україну, переконаний Михайло Бродський. Достатньо почитати соціальні мережі та поговорити зі знайомими, аби зрозуміти загальний настрій – симпатії на боці України.

Нагадаємо, із початком повномасштабної війни Росії проти України Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для українців. Окрім того, Ізраїль відмовлявся приймати біженців, що тікали від війни. Зокрема, просто з аеропорту Бен-Гуріона українські родини депортували до Польщі.

У зв’язку з такими діями уряду посол України Євген Корнійчук звернувся до Верховного суду Ізраїлю та особисто міністра внутрішніх справ Айєлет Шакед. Дипломат у своєму позові заявив, що уряд Ізраїлю порушує домовленості про безвізовий режим та взагалі не має повноважень одноосібно визначати правила прийому біженців з України.

3 липня Вищий суд Ізраїлю скасував рішення уряду щодо позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до Ізраїлю. 

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Теги: Михайло Бродський Ізраїль посол війна Україна

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