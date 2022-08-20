Посол Ізраїлю пояснив, чому українцям не варто мріяти про «Залізний купол»

«Залізний купол» не впорався б із тими ракетами, які сьогодні летять в Україну

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що система протиповітряної оборони «Залізний купол» не підходить Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю «Главком».

За його словами, «Залізний купол» не зможе впоратися з тими ракетами, які летять на українські території.

«Системи «Залізний купол», про яку багато говорили в Україні. Вона справляється з ракетами малого радіусу дії, які летять із Гази. Це – досить примітивні ракети. Тому цей комплекс із ними справляється. Але той же «Залізний купол» не впорався б із тими ракетами, які сьогодні летять в Україну. Це – балістичні, крилаті ракети» – зауважив посол.

Зауважимо, раніше Міноборони України повідомляло, що в Україні буде неефективна система протиповітряної оборони «Залізний купол», і замість неї потрібно розвивати свою систему ППО/ПРО.

Залізний купол – пересувна всепогодна система протиповітряної оборони, розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems (Рафаель). Система здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам, 2015 року система отримала можливість знищувати рухливі БЛА.

Нагадаємо, посол Ізраїлю Михайло Бродський пояснив обмеження щодо прийому українських біженців, які його держава запровадила після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, тим, що Ізраїль – невелика країна, яка має обмежені ресурси.

Бродський поінформував, що в Ізраїлі наразі зареєстровано 20 тис. українських біженців, він також зазначив, що до цієї кількості потрібно додати приблизно чотири тисячі людей, які перебували в країні нелегально.