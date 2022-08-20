Головна Країна Політика
search button user button menu button

Посол Ізраїлю пояснив, чому українцям не варто мріяти про «Залізний купол»

Альона Боженко
glavcom.ua
Посол Ізраїлю пояснив, чому українцям не варто мріяти про «Залізний купол»
Ізраїль запевняє, що «Залізний купол» не підійде Україні
фото: Вікіпедія

«Залізний купол» не впорався б із тими ракетами, які сьогодні летять в Україну

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що система протиповітряної оборони «Залізний купол» не підходить Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю «Главком».

За його словами, «Залізний купол» не зможе впоратися з тими ракетами, які летять на українські території.

«Системи «Залізний купол», про яку багато говорили в Україні. Вона справляється з ракетами малого радіусу дії, які летять із Гази. Це – досить примітивні ракети. Тому цей комплекс із ними справляється. Але той же «Залізний купол» не впорався б із тими ракетами, які сьогодні летять в Україну. Це – балістичні, крилаті ракети» – зауважив посол.

Зауважимо, раніше Міноборони України повідомляло, що в Україні буде неефективна система протиповітряної оборони «Залізний купол»,  і замість неї потрібно розвивати свою систему ППО/ПРО.

Залізний купол – пересувна всепогодна система протиповітряної оборони, розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems (Рафаель).

Система здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам, 2015 року система отримала можливість знищувати рухливі БЛА.

Нагадаємо, посол Ізраїлю Михайло Бродський пояснив обмеження щодо прийому українських біженців, які його держава запровадила після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, тим, що Ізраїль – невелика країна, яка має обмежені ресурси. 

Бродський поінформував, що в Ізраїлі наразі зареєстровано 20 тис. українських біженців, він також зазначив, що до цієї кількості потрібно додати приблизно чотири тисячі людей, які перебували в країні нелегально.

Теги: Україна Ізраїль

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Резніков заявив, що від крилатих та балістичних ракет «Залізний купол» не захищає
Міноборони пояснило, чому Україні не підходить «Залізний купол»
9 липня, 20:35
За результатами візиту Зеленського до Вашингтону досягнута домовленість про постачання в Україну системи ППО Iron Dome
«Залізний купол» нас захистить? Ексглава МЗС розчарував українців
10 жовтня, 2021, 16:56
«Залізний купол» уночі
Посол розповів, що заважає Ізраїлю надати українцям «Залізний купол»
8 червня, 09:25

Політика

Посол Ізраїлю пояснив, чому українцям не варто мріяти про «Залізний купол»
Посол Ізраїлю пояснив, чому українцям не варто мріяти про «Залізний купол»
Україна не залишить без відповіді жоден ракетний удар Росії, – Зеленський
Україна не залишить без відповіді жоден ракетний удар Росії, – Зеленський
Якщо ядерний шантаж на ЗАЕС продовжиться, це літо буде найтрагічнішим, – Зеленський
Якщо ядерний шантаж на ЗАЕС продовжиться, це літо буде найтрагічнішим, – Зеленський
Німеччина передасть Україні високоточні снаряди
Німеччина передасть Україні високоточні снаряди
Пентагон розкрив деталі нової допомоги Україні
Пентагон розкрив деталі нової допомоги Україні
Вибух на аеродромі «Саки»: з ладу вийшла більшість бойових літаків РФ
Вибух на аеродромі «Саки»: з ладу вийшла більшість бойових літаків РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Хто в хаті господар? Банкова потрапила у курйоз через фото Єрмака і Зеленського
116K
Олександр Бринжала вступив у бій проти 12 ворожих винищувачів
100K
Ердоган повідомив, яку пропозицію зробив Зеленському під час візиту до Львова
96K
У Запоріжжі прогриміли вибухи
76K
«Війна буде довгою, тому...» Ярош із фронту звернувся до українців
74K
Як захиститися від опромінення в разі аварії на Запорізькій АЕС. Пояснює радіобілог

Новини

Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
Вчора, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
Вчора, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
Вчора, 16:59
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
Вчора, 16:42
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на харківському напрямку
Вчора, 16:25
На Донеччині ЗСУ знищили ворожу гаубицю та окупантів
Вчора, 16:12

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту