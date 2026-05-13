Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ під атакою ворожих дронів: у столиці працює ППО

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Київ під атакою ворожих дронів: у столиці працює ППО
У столиці триває активна робота сил протиповітряної оборони
фото Суспільне/ілюстративне

О 12:08 у Києві пролунав відбій тривоги

Пообіді 13 травня столиця опинилася під ударом ворожих безпілотників. Про це повідомляє «Главком».

О 12:54 голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив фіксацію ударних БпЛА на підступах до міста та закликав мешканців перебувати в укриттях до відбою тривоги.

«У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!», – написав о 12:04 мер столиці Віталій Кличко.

Активна робота сил протиповітряної оборони тривала кілька хвилин – гучні звуки вибухів, пов'язані з відбиттям атаки, особливо чутно було у північних районах Києва, зокрема на Оболоні. О 12:08 у Києві пролунав відбій тривоги. 

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1540-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Київ обстріл системи ППО вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бійця на етапі евакуації до стабпункту трясло в машині, і ніхто з екіпажу евака навіть не знав, що у пораненого є снаряд в нозі
Лікарі дістали із ноги пораненого бійця двокілограмовий боєприпас
18 квiтня, 17:15
Остаточна ціна квитка на метро та наземний транспорт наразі невідома
Проїзд у громадському транспорті Києва: влада готує громадян до підняття тарифу
15 квiтня, 08:41
На маршрут № 28 випустили більше тролейбусів
У Києві частково змінено рух громадського транспорту через наслідки нічної атаки
16 квiтня, 07:53
Після короткого затишшя Росія могла отримати ресурс для нових атак
РФ використала «великоднє перемир’я» для накопичення зброї
17 квiтня, 10:08
Андрія Парубія було вбито 30 серпня 2025 року у Львові
Проїзду поблизу Маріїнського парку присвоєно ім'я Андрія Парубія
23 квiтня, 13:54
Після звільнення борсук поспішив повернутися у ліс
В Києві врятовано борсука, який впав у підтоплений колодязь і повис на дротах (відео)
1 травня, 14:17
Вибухи у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч 4 травня
Вибухи у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч 4 травня
4 травня, 05:45
Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них
Гроза та шквали насуваються на Київ: оголошено жовтий рівень небезпеки
11 травня, 15:57
До 17 травня низка поїздів курсуватиме за скороченим напрямком: від/до станції Київ-Волинський замість Святошина
Зміни в розкладі кільцевої електрички: як курсуватиме Kyiv City Express з 12 по 17 травня
Вчора, 08:35

Новини

Ударив ножем під час сварки: мешканцю Боярки загрожує до 10 років за вбивство знайомого
Ударив ножем під час сварки: мешканцю Боярки загрожує до 10 років за вбивство знайомого
У Києві затримано дезертира, який реєстрував термінали Starlink для РФ
У Києві затримано дезертира, який реєстрував термінали Starlink для РФ
Київ під атакою ворожих дронів: у столиці працює ППО
Київ під атакою ворожих дронів: у столиці працює ППО
Онлайн-запис у садочки Києва: що зміниться вже у травні
Онлайн-запис у садочки Києва: що зміниться вже у травні
Нічна атака на Київщину: сили ППО збили близько 30 ворожих цілей
Нічна атака на Київщину: сили ППО збили близько 30 ворожих цілей
У центрі Києва тимчасово буде вимкнено світлофор на важливому перехресті: адреса
У центрі Києва тимчасово буде вимкнено світлофор на важливому перехресті: адреса

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua