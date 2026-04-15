Підвищення тарифів на проїзд в Києві. Анонсовано нові ціни та систему оплати

glavcom.ua
Ірина Міллер
Остаточна ціна квитка на метро та наземний транспорт наразі невідома
Крім зміни вартості розглядається можливість впровадження пересадкового квитка

Собівартість проїзду у громадському транспорті Києва на сьогодні становить 44 грн. Протягом найближчих двох-трьох місяців влада має визначити нову вартість тарифу для пасажирів. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Підгайний, інформує «Главком».

За словами посадовця, остаточна ціна квитка на метро та наземний транспорт наразі невідома, проте у мерії не планують «виходити за межі загальнодержавної ціни». Тариф формується на основі витрат на заробітну плату працівників, вартості пального, запчастин, електроенергії та амортизації.

«Цей тариф – це лише зменшення навантаження на бюджет. Перед містом стоїть завдання підготовки до наступної зими, це план стійкості. З економічної точки зору ми прагнемо, щоб не було сильного навантаження на киян, але показники будуть граничними з тими параметрами, що є в інших містах», – пояснив Сергій Підгайний.

Крім зміни вартості, у КМДА розглядають можливість впровадження пересадкового квитка, який буде дійсним протягом 90 хвилин.

Також місто працює над оновленням рухомого складу за рахунок кредитів від міжнародних фінансових організацій. Новий транспорт буде більш енергоефективним, що критично важливо в умовах підготовки до складного опалювального сезону. Окреме завдання щодо посилення енергоефективності отримали комунальні депо та ремонтні бази столиці.

Раніше у Департаменті заявляли, що відповідно до фінансового плану КП «Київський метрополітен» на 2026 рік, собівартість перевезення одного пасажира складає 64,53 грн.  

Варто зазначити, що наразі існує відчутна різниця між тим, що платять пасажири, та реальною собівартістю перевезень. Ще до війни Київський метрополітен оцінював собівартість однієї поїздки трохи більше 24 грн, а «Київпастранс» – понад 21 грн. У грудні 2024 року столичний метрополітен оцінював собівартість поїздки у 36,90 грн, це пов'язано зі зміною пасажиропотоку, подорожчанням електроенергії та зростанням витрат на оплату праці фахівців.

Різницю між 8 грн, які платить киянин, і реальною вартістю покриває міський бюджет. Фактично кожен проїзд пасажира дотується платниками податків міста. Міський бюджет щороку виділяє кілька мільярдів гривень на підтримку перевізників.

Нагадаємо, міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Києві переглянуть тарифи на проїзд в громадському транспорті через здорожчання пального та електроенергії. За словами Кличка, тариф на проїзд у столиці залишається найнижчим в Україні і його не переглядали з 2018 року. 

Перший мер столиці Леонід Косаківський відреагував на доручення Віталія Кличка підготувати розрахунки щодо нових тарифів у громадському транспорті. Він розібрав поняття «економічно обґрунтованого тарифу» та пояснив, чому київська влада обирає хибний шлях. 

