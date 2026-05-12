Зміни в розкладі кільцевої електрички: як курсуватиме Kyiv City Express з 12 по 17 травня

Попри ремонтні роботи залізничники віднайшли можливість запустити частину ранкових та вечірніх поїздів зміненим маршрутом

Команда столичної кільцевої електрички Kyiv City Express оновила інформацію щодо руху поїздів під час ремонтних робіт на станції Святошин. Залізничники частину ранкових та вечірніх рейсів запустили зміненим маршрутом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-сторінку Kyiv City Express.

Зокрема, до 17 травня низка поїздів курсуватиме за скороченим напрямком: від/до станції Київ-Волинський замість Святошина.

Графік змін:

З 12 по 16 травня скороченим маршрутом прямуватимуть:

Б02 Київ-Волинський — Дарниця (5:52 – 6:27)

А24 Дарниця — Київ-Волинський (21:46 – 22:21)

А25 Дарниця — Київ-Волинський (22:46 – 23:21)

Не курсуватимуть на ділянках:

А02 Святошин — Почайна (5:44 – 6:09)

Б25* Почайна — Святошин (22:04 – 22:28)

17 травня скороченим маршрутом прямуватиме:

Б02 Київ-Волинський — Дарниця (5:52 – 6:27)

Не курсуватиме на ділянці Святошин – Почайна:

А02 Святошин — Почайна (5:44 – 6:09).

Нагадаємо, з 13 березня, вартість проїзду в кільцевій електричці Києва зросла.

До слова, квитки на Kyiv City Express, придбані у застосунку «Укрзалізниці», відтепер можна провалідувати через помаранчеві термінали на кожній станції «кільця». Це стало можливим завдяки партнерству перевізника з «Київ Цифровий».