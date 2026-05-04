Вибухи у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч 4 травня

Дайджест новин, що сталися у ніч 4 травня 2026 року

Російську столицю атакували безпілотники, президент США Дональд Трамп зробив заяву про війну в Ірані.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 4 травня:

Москва опинилася під атакою БпЛА

У ніч на 4 травня Москва та область зазнали атаки ударних безпілотників. Попередньо дрони пролетіли через кілька інших регіонів і близько першої години ночі досягли російської столиці, де жителі почули гучні вибухи.

Один із вибухів стався на Мосфільмівській вулиці. Внаслідок інциденту постраждав житловий комплекс «Мосфільмівський». За словами мера міста Сергія Собяніна, у будинку на 36-му поверсі вибило стіни у трьох кімнатах.

БпЛА вдарили по окупованій Луганщині

У ніч на 4 травня безпілотники атакували окуповану Луганську область.

У мережі повідомляють, що під атаку потрапили більшість міст «ЛНР». На відео, які публікують місцеві, видно, що після вибухів виникла пожежа.

США допоможуть суднам в Ормузькій протоці

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочинають масштабну гуманітарну місію з евакуації іноземних кораблів, що опинилися заблокованими в Ормузькій протоці через бойові дії на Близькому Сході. Проєкт під назвою «Свобода» стартує в понеділок вранці за місцевим часом.

За словами Дональда Трампа, до США звернулися численні країни, чиї судна є «нейтральними та невинними спостерігачами», що не мають стосунку до конфлікту.

У свою чергу голова комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрагім Азізі виступив із різким попередженням на адресу Вашингтона. Він заявив, що будь-яка спроба США втрутитися в «новий морський режим» Ормузької протоки буде розцінена Тегераном як пряме порушення угоди про припинення вогню.

Переговори США та Ірану

Президент Дональд Трамп заявив, що його представники «ведуть дуже позитивні переговори» з Іраном, оскільки дві країни обмінюються мирними пропозиціями.

«Я повністю усвідомлюю, що мої представники ведуть дуже позитивні переговори з Іраном, і що ці обговорення можуть призвести до чогось дуже позитивного для всіх», – написав він у дописі на Truth Social.

