У Києві частково змінено рух громадського транспорту через наслідки нічної атаки

На маршрут № 28 випустили більше тролейбусів

Через перекриття ділянки на розі вулиць Івана Виговського та Північно-Сирецької внесли зміни в роботу окремих маршрутів

У Києві частково змінено рух громадського транспорту через пошкодження внаслідок нічної атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Через перекриття ділянки на розі вулиць Івана Виговського та Північно-Сирецької внесли зміни в роботу окремих маршрутів. Тролейбуси №№ 4, 5, 26, 35 курсують за зміненою схемою: від пл. Українських Героїв, ст. м. «Нивки», вул. Кадетський Гай – до пл. Валерія Марченка.

Зокрема, на маршрут № 28 випустили більше тролейбусів.

Крім того, автобуси №№ 32, 36ТР курсують через: вул. Данила Щербаківського – вул. Стеценка – вул. Газопровідну – просп. Георгія Гонгадзе – просп. Європейського Союзу, далі за власним маршрутом.

Також затримується рух автобусів № 53 на вулицях Електриків і Гаванській у зв'язку з перекриттям руху через пошкодження внаслідок нічного обстрілу

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

Водночас в Одесі через російську атаку загинуло сім людей. Ще 11 людей постраждали, їм надається вся необхідна медична допомога.