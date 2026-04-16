У Києві частково змінено рух громадського транспорту через наслідки нічної атаки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Києві частково змінено рух громадського транспорту через наслідки нічної атаки
На маршрут № 28 випустили більше тролейбусів
фото: Київська міська рада (ілюстративне)

Через перекриття ділянки на розі вулиць Івана Виговського та Північно-Сирецької внесли зміни в роботу окремих маршрутів

У Києві частково змінено рух громадського транспорту через пошкодження внаслідок нічної атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Через перекриття ділянки на розі вулиць Івана Виговського та Північно-Сирецької внесли зміни в роботу окремих маршрутів. Тролейбуси №№ 4, 5, 26, 35 курсують за зміненою схемою: від пл. Українських Героїв, ст. м. «Нивки», вул. Кадетський Гай – до пл. Валерія Марченка.

Зокрема, на маршрут № 28 випустили більше тролейбусів.

Крім того, автобуси №№ 32, 36ТР курсують через: вул. Данила Щербаківського – вул. Стеценка – вул. Газопровідну – просп. Георгія Гонгадзе – просп. Європейського Союзу, далі за власним маршрутом.

Також затримується рух автобусів № 53 на вулицях Електриків і Гаванській у зв'язку з перекриттям руху через пошкодження внаслідок нічного обстрілу

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

Водночас в Одесі через російську атаку загинуло сім людей. Ще 11 людей постраждали, їм надається вся необхідна медична допомога.

Під час атаки на Київ поранено трьох поліцейських та чотирьох медиків (фото)
Під час атаки на Київ поранено трьох поліцейських та чотирьох медиків (фото)
У Києві частково змінено рух громадського транспорту через наслідки нічної атаки
У Києві частково змінено рух громадського транспорту через наслідки нічної атаки
У Києві повітряна тривога тривала годину
У Києві повітряна тривога тривала годину
«Укрзалізниця» повідомила про відкриття нових регіональних маршрутів
«Укрзалізниця» повідомила про відкриття нових регіональних маршрутів
Балістична атака на Київ: загинуло двоє людей, поранено медиків (оновлено)
Балістична атака на Київ: загинуло двоє людей, поранено медиків (оновлено)
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

