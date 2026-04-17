РФ використала «великоднє перемир’я» для накопичення зброї

Аналітики вважають, що паузу Кремль міг використати для підготовки нової хвилі масованих ударів по Україні

Росія могла використати так зване великоднє перемир’я для накопичення ракет і дронів перед новими масштабними ударами по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що під час оголошеного Росією «великоднього перемир’я» 11-12 квітня російські війська, ймовірно, отримали можливість накопичити запаси озброєння для двох великих серій атак.

«Російські військові, ймовірно, накопичили дрони та ракети, щоб провести велику серію ударів по Україні в обраний ними момент, а великоднє перемир’я принесло непропорційно велику користь Росії, оскільки російська тактика ударів базується на перевантаженні та виснаженні українських засобів ППО», – йдеться у звіті.

У ISW також нагадали, що російська армія могла заздалегідь накопичувати ракети та безпілотники перед найбільшою на той момент повітряною атакою 23-24 березня. Тоді, за оцінками аналітиків, РФ випустила по території України майже 1000 ракет і дронів.

Експерти звернули увагу, що Росія часто застосовує масовані удари у критичні моменти переговорного процесу, зокрема безпосередньо до або після двосторонніх чи багатосторонніх контактів за участю США. На думку аналітиків, така тактика поєднує військовий тиск із політичним сигналом під час дипломатичних перемовин.

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди. Ще понад 18 мешканців столиці отримали поранення.

До того ж внаслідок атаки на Одесу постраждали щонайменше п’ятеро людей. У Приморському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлях.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.