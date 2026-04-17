РФ використала «великоднє перемир’я» для накопичення зброї

Єгор Голівець
РФ використала «великоднє перемир'я» для накопичення зброї
Після короткого затишшя Росія могла отримати ресурс для нових атак
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Аналітики вважають, що паузу Кремль міг використати для підготовки нової хвилі масованих ударів по Україні

Росія могла використати так зване великоднє перемир’я для накопичення ракет і дронів перед новими масштабними ударами по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що під час оголошеного Росією «великоднього перемир’я» 11-12 квітня російські війська, ймовірно, отримали можливість накопичити запаси озброєння для двох великих серій атак.

«Російські військові, ймовірно, накопичили дрони та ракети, щоб провести велику серію ударів по Україні в обраний ними момент, а великоднє перемир’я принесло непропорційно велику користь Росії, оскільки російська тактика ударів базується на перевантаженні та виснаженні українських засобів ППО», – йдеться у звіті.

У ISW також нагадали, що російська армія могла заздалегідь накопичувати ракети та безпілотники перед найбільшою на той момент повітряною атакою 23-24 березня. Тоді, за оцінками аналітиків, РФ випустила по території України майже 1000 ракет і дронів.

Експерти звернули увагу, що Росія часто застосовує масовані удари у критичні моменти переговорного процесу, зокрема безпосередньо до або після двосторонніх чи багатосторонніх контактів за участю США. На думку аналітиків, така тактика поєднує військовий тиск із політичним сигналом під час дипломатичних перемовин.

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди. Ще понад 18 мешканців столиці отримали поранення.

До того ж внаслідок атаки на Одесу постраждали щонайменше п’ятеро людей. У Приморському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлях.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

Читайте також

Буданов особисто брав участь у рейдах на територію Росії
«Ішов разом по лісах і полях»: гурівець розповів, як Буданов влаштовував спецоперації в РФ
Вчора, 13:34
ГУР розкрило 48 «медичних» заводів РФ, що працюють на війну
ГУР викрило схему РФ: зброю виробляють під виглядом медичного обладнання
15 квiтня, 10:45
50-річний Євсєєв очолює «Динамо» із грудня 2025 року
12 матюків за 37 секунд. Російський тренер отримав штраф за нецензурну лексику
9 квiтня, 17:48
Мати з дитиною загинули через російську атаку по Одесі
Що відомо про маму й доньку, які стали жертвами російської атаки по Одесі (фото)
8 квiтня, 10:01
Москва заявила про зупинку в переговорах
Кремль заявив про паузу в мирних переговорах між Україною та Росією
6 квiтня, 14:21
Судно Tethys РФ використовує для наповнення своєї військової казни
Розвідка викрила судна, що працюють на військову економіку РФ
30 березня, 09:23
Карякін відмовився висловлювати «солідарність народу України»
Російський автогонщик поскаржився, що для участі у змаганнях йому потрібно засудити війну
24 березня, 07:22
Генштаб підтвердив ураження Саратовського нафтозавода
Генштаб підтвердив ураження Саратовського нафтозавода
21 березня, 15:01
Путін збирається 19 березня поспілкуватися з російськими паралімпійцями
Путін зустрінеться з російськими спортсменами, які брали участь у Паралімпіаді-2026
18 березня, 16:46

США та Іран загрузли в переговорах: названо строк нової угоди
США та Іран загрузли в переговорах: названо строк нової угоди
Дрон РФ влетів у країну НАТО під час нічної атаки
Дрон РФ влетів у країну НАТО під час нічної атаки
У РФ виявлено новий випадок мавпячої віспи: вірус починає поширюватися в країні
У РФ виявлено новий випадок мавпячої віспи: вірус починає поширюватися в країні
РФ використала «великоднє перемир’я» для накопичення зброї
РФ використала «великоднє перемир’я» для накопичення зброї
Посилення контролю. Посол розповів, що очікує на українців в Чехії
Посилення контролю. Посол розповів, що очікує на українців в Чехії
Європа залишилася з мінімальними запасами авіапального: рейси під загрозою
Європа залишилася з мінімальними запасами авіапального: рейси під загрозою

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
