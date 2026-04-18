Лікарі дістали із ноги пораненого бійця двокілограмовий боєприпас

Бійця на етапі евакуації до стабпункту трясло в машині, і ніхто з екіпажу евака навіть не знав, що у пораненого є снаряд в нозі

Медики працювали в бронежилетах і шоломах, а операцію довелося проводити в коридорі

На Харківщині військові медики разом із саперами провели унікальну операцію 31-річному бійцю, у нозі якого виявили бойову частину протитанкової гранати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на харківський шпиталь.

Пораненого військового доправили до стабілізаційного пункту у свідомості. Спочатку лікарі припустили, що йдеться про відкритий перелом, однак під час огляду з’ясувалося: під шкірою та м’язами є вибухонебезпечний предмет.

За словами медиків, боєприпас мав довжину від сідниці до коліна і важив близько 2 кг. Через загрозу вибуху до операції негайно залучили саперів. Операцію довелося проводити не в операційній, а в коридорі – щоб не наражати на небезпеку інших пацієнтів і персонал. Медики працювали в бронежилетах і шоломах. Боєприпас обережно вилучили та передали саперам, після чого бійця доправили до операційної для подальшого лікування.

Як з’ясувалося, під час евакуації ніхто не знав про наявність снаряда в нозі – бійця транспортували звичайним чином, попри смертельну небезпеку. Сам військовий розповів, що отримав поранення, коли їхав на квадроциклі й підірвався на міні. Вибух підкинув його в повітря, а екіпірування загорілося. Полум’я він зміг загасити самотужки.

Після стабілізації пораненого доправили до харківського шпиталю, де йому провели вже дві операції. У лікарні зазначають, що попри складні травми та значну крововтрату, стан бійця вдалося стабілізувати.

За словами лікарів, у пацієнта діагностували перелом стегнової кістки та значне ушкодження м’язів. Водночас життєво важливі структури збережені, а ризик пошкодження судин відсутній. Медики вже зафіксували кістку та працюють над загоєнням рани.

