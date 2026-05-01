В Києві врятовано борсука, який впав у підтоплений колодязь і повис на дротах (відео)

У Дарницькому районі столиці рятувальники витягли борсука з підтопленого колодязя. Тварина тривалий час трималася за дроти, щоб не потонути. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Команду порятунку тварин міста Києва.

Повідомляється, що подія сталася у Дарницькому районі Києва, у Бортничах. Команда порятунку тварин міста звільнила бранця кабельного колектора. Після успішного визволення з’ясувалося, що тварина серйозних травм не отримала.

«Шпиталізація не знадобилась, зате характер проявився одразу: почав активно розбирати переноску. Тож пухнастого оперативно доправили до найближчого лісу, звідки він, ймовірно, і прийшов. І він чи вона пішла жити своє найкраще борсуче життя», – жартують рятівники тварини.

Щойно колодязь звільнився, зв’язківці змогли розпочати ремонт кабелів.

Волонтери закликали прикривати відкриті або пошкоджені люки, або ж повідомляти відповідні служби, адже «не всі такі історії закінчуються так добре».

Нагадаємо, 24 квітня росіяни здійснили черговий нічний обстріл Одеси. Внаслідок атаки було зруйновано житловий будинок. Рятувальникам вдалося врятувати життя домашнього улюбленця мешканки будинку. Як з’ясувалося, під завалами будинку на вулиці Мечникова опинилася черепаха на прізвисько Філіп. Його повернення чекала власниця Тамара. Тварина декілька днів пробула під завалами, однак рятувальникам все ж таки вдалося врятувати її. А господарка Тамара вірила, що Філіпа знайдуть живим.