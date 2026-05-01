В Києві врятовано борсука, який впав у підтоплений колодязь і повис на дротах (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
В Києві врятовано борсука, який впав у підтоплений колодязь і повис на дротах (відео)
Після звільнення борсук поспішив повернутися у ліс
Після успішного визволення з’ясувалося, що тварина серйозних травм не отримала

У Дарницькому районі столиці рятувальники витягли борсука з підтопленого колодязя. Тварина тривалий час трималася за дроти, щоб не потонути. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Команду порятунку тварин міста Києва.

Повідомляється, що подія сталася у Дарницькому районі Києва, у Бортничах. Команда порятунку тварин міста звільнила бранця кабельного колектора. Після успішного визволення з’ясувалося, що тварина серйозних травм не отримала.

«Шпиталізація не знадобилась, зате характер проявився одразу: почав активно розбирати переноску. Тож пухнастого оперативно доправили до найближчого лісу, звідки він, ймовірно, і прийшов. І він чи вона пішла жити своє найкраще борсуче життя», – жартують рятівники тварини.

Щойно колодязь звільнився, зв’язківці змогли розпочати ремонт кабелів.

Волонтери закликали прикривати відкриті або пошкоджені люки, або ж повідомляти відповідні служби, адже «не всі такі історії закінчуються так добре».

Нагадаємо, 24 квітня росіяни здійснили черговий нічний обстріл Одеси. Внаслідок атаки було зруйновано житловий будинок. Рятувальникам вдалося врятувати життя домашнього улюбленця мешканки будинку. Як з’ясувалося, під завалами будинку на вулиці Мечникова опинилася черепаха на прізвисько Філіп. Його повернення чекала власниця Тамара. Тварина декілька днів пробула під завалами, однак рятувальникам все ж таки вдалося врятувати її. А господарка Тамара вірила, що Філіпа знайдуть живим.

Читайте також:

Читайте також

Київ шукає юридичні механізми, щоб ініціювати процедуру передачі приміщень громаді міста
«Метроград» у Києві може стати підземним паркінгом: деталі
Сьогодні, 11:19
Багато хто вважає, що гості міста, які не мають застосунку «Київ Цифровий» або не звикли до терміналів, опиняться у пастці
«Вокзал оцінить»: як кияни реагують на закриття кас у столичному метро
Вчора, 08:26
Тривога завершилася о 16:50
Тривога у Києві тривала 37 хвилин
25 квiтня, 17:05
Грошей за виконане «завдання» зловмисник так і не отримав
Підпал авто бійця Третього армійського корпусу у столиці: поліція затримала зловмисника
23 квiтня, 17:19
Жуков заявив, що і як командир підрозділу поліції, і «як людина» вважає, що потрібно було відразу застосувати зброю
«Недосвідчений офіцер». Жуков розповів про підлеглих, які тікали від пострілів у Києві
19 квiтня, 19:29
На маршрут № 28 випустили більше тролейбусів
У Києві частково змінено рух громадського транспорту через наслідки нічної атаки
16 квiтня, 07:53
Нові спеціалізовані мікроавтобуси, які передали німецькі партнери
Берлін та Лейпциг передали Києву спецтранспорт: хто зможе скористатися новими мікроавтобусами
8 квiтня, 15:57
Рух транспорту на Хрещатику обмежуватиеться частково та поетапно в обох напрямках
Рух транспорту на Хрещатику 3 та 4 квітня буде обмежено
2 квiтня, 15:54
Подати заяву на вступ дитини до школи можна дистанційно, без відвідування закладу
У Києві стартував прийом до перших класів: як подати заяву онлайн
1 квiтня, 17:22

На Вишгородщині через несправне пічне опалення у вогні загинула літня жінка
На Вишгородщині через несправне пічне опалення у вогні загинула літня жінка
Обіцяв виїзд з країни за $25 тис.: на Київщині затримано організатора схеми для ухилянтів
Обіцяв виїзд з країни за $25 тис.: на Київщині затримано організатора схеми для ухилянтів
Хто платить за ремонт Дарницької ТЕЦ? Столична влада відповіла на закиди про нестачу грошей
Хто платить за ремонт Дарницької ТЕЦ? Столична влада відповіла на закиди про нестачу грошей
В Києві врятовано борсука, який впав у підтоплений колодязь і повис на дротах (відео)
В Києві врятовано борсука, який впав у підтоплений колодязь і повис на дротах (відео)
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 2-3 травня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 2-3 травня
2-3 травня низка столичних автобусів і один тролейбус курсуватимуть зі змінами: перелік
2-3 травня низка столичних автобусів і один тролейбус курсуватимуть зі змінами: перелік

У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Сьогодні, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
