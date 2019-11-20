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    В електронній системі оплати в київському метро знову стався збій

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    В електронній системі оплати в київському метро знову стався збій

    Оплатити проїзд банківською карткою неможливо

    Сьогодні, 20 листопада, у столичному метрополітені оплата з допомогою безконтактної банківської картки тимчасово недоступна.

    Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Згідно з даною інформацією, на станціях проводяться технічні роботи.

    «Завершення робіт планується за годину. Перепрошуємо за незручності та просимо скористатися альтернативними способами оплати», - сказано в повідомленні метрополітену.

    Нагадаємо, 8 листопада у ранкову годину пік у київському метро стався масштабний збій у системі е-квитка. Тоді у підземці не працювала система Kyiv Smart Card.

    А у вівторок, 19 листопада, вранці у наземному громадському транспорті столиці не працювала система зчитування електронних карток. Валідатори не працювали в автобусах, тролейбусах та трамваях.

    Раніше повідомлялося, що із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток

    Столична влада повідомила, що у Києві створено понад 300 точок продажу і поповнення єдиного електронного квитка – як на зупинках громадського транспорту, так і на 17 станціях столичного метрополітену.

    Де саме придбати Kyiv Smart Card чи поповнити офлайн, відтепер можна дізнатись завдяки карті, яку створено для зручності пасажирів.

    Проте, депутат Київради Олександр Пабат з'ясував, що не на всіх точках продажу єдиного електронного квитка, які розміщені на оприлюдненій карті, можна його купити та поповнити квиток.

    Тому він вважає доцільним перенести дату запуску єдиного електронного квитка, «щоб 1 листопада 2019 року місто не перетворилося у суцільний хаос».

    18 жовтня Пабат повідомив, що київські чиновники скасували запуск єдиного електронного квитка з 1 листопада 2019 року. Запуск передбачається протягом 3-6 місяців. 

    Згодом радник мера Києва Максим Бахматов повідомив, що столична влада планує офіційно впровадити електронний квиток у метрополітені і наземному громадському транспорті з квітня 2020 року.

    Кияни просять зберегти до 1 листопада 2019 року жетони в метро.

    У метрополітені повідомили, що до зимових свят QR-квиток для разових поїздок повністю замінить жетони.

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