В електронній системі оплати в київському метро знову стався збій



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Оплатити проїзд банківською карткою неможливо

Сьогодні, 20 листопада, у столичному метрополітені оплата з допомогою безконтактної банківської картки тимчасово недоступна.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Згідно з даною інформацією, на станціях проводяться технічні роботи.

«Завершення робіт планується за годину. Перепрошуємо за незручності та просимо скористатися альтернативними способами оплати», - сказано в повідомленні метрополітену.

Нагадаємо, 8 листопада у ранкову годину пік у київському метро стався масштабний збій у системі е-квитка. Тоді у підземці не працювала система Kyiv Smart Card.

А у вівторок, 19 листопада, вранці у наземному громадському транспорті столиці не працювала система зчитування електронних карток. Валідатори не працювали в автобусах, тролейбусах та трамваях.

Раніше повідомлялося, що із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток.

Де саме придбати Kyiv Smart Card чи поповнити офлайн, відтепер можна дізнатись завдяки карті, яку створено для зручності пасажирів.

Тому він вважає доцільним перенести дату запуску єдиного електронного квитка, «щоб 1 листопада 2019 року місто не перетворилося у суцільний хаос».

18 жовтня Пабат повідомив, що київські чиновники скасували запуск єдиного електронного квитка з 1 листопада 2019 року. Запуск передбачається протягом 3-6 місяців.

Згодом радник мера Києва Максим Бахматов повідомив, що столична влада планує офіційно впровадити електронний квиток у метрополітені і наземному громадському транспорті з квітня 2020 року.

У метрополітені повідомили, що до зимових свят QR-квиток для разових поїздок повністю замінить жетони.

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