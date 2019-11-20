В електронній системі оплати в київському метро знову стався збій
Оплатити проїзд банківською карткою неможливо
Сьогодні, 20 листопада, у столичному метрополітені оплата з допомогою безконтактної банківської картки тимчасово недоступна.
Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».
Згідно з даною інформацією, на станціях проводяться технічні роботи.
«Завершення робіт планується за годину. Перепрошуємо за незручності та просимо скористатися альтернативними способами оплати», - сказано в повідомленні метрополітену.
Нагадаємо, 8 листопада у ранкову годину пік у київському метро стався масштабний збій у системі е-квитка. Тоді у підземці не працювала система Kyiv Smart Card.
А у вівторок, 19 листопада, вранці у наземному громадському транспорті столиці не працювала система зчитування електронних карток. Валідатори не працювали в автобусах, тролейбусах та трамваях.
Раніше повідомлялося, що із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток.
Де саме придбати Kyiv Smart Card чи поповнити офлайн, відтепер можна дізнатись завдяки карті, яку створено для зручності пасажирів.
Тому він вважає доцільним перенести дату запуску єдиного електронного квитка, «щоб 1 листопада 2019 року місто не перетворилося у суцільний хаос».
18 жовтня Пабат повідомив, що київські чиновники скасували запуск єдиного електронного квитка з 1 листопада 2019 року. Запуск передбачається протягом 3-6 місяців.
Згодом радник мера Києва Максим Бахматов повідомив, що столична влада планує офіційно впровадити електронний квиток у метрополітені і наземному громадському транспорті з квітня 2020 року.
У метрополітені повідомили, що до зимових свят QR-квиток для разових поїздок повністю замінить жетони.