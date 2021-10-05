Новий рік на Шрі-Ланці. Авіакомпанія SkyUp відкрила рейс з Києва

Щоб потрапити на Шрі-Ланку, українці повинні мати чинну туристичну візу

Перший рейс з Києва до міста Хамбантота на Шрі-Ланці відбудеться 28 грудня

Авіаперевізник SkyUp заявив про відкриття рейсу з Києва до міста Хамбантота, що знаходиться на південному узбережжі Шрі-Ланки.

Перший рейс відбудеться 28 грудня 2021 року, виліт з Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

У SkyUp заявили, що з січня 2022 року регулярні рейси відбуватимуться щочетверга та щонеділі.

Вартість подорожі з багажем — 17 005 гривень, а без багажу — 14 877 гривень.

Для бронювання доступні тільки квитки на 10-денну подорож за маршрутом Київ–Хамбантота–Київ без можливості зміни дат незалежно від вибраного тарифу.

Щоб потрапити на Шрі-Ланку, українці повинні мати чинну туристичну візу. Також (незалежно від вакцинації) необхідно мати ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття. Окрім цього, потрібно забронювати готель рівня Level 1 до 14 днів.

Також напередодні нового року Wizz Air почне літати з Києва до Стокгольма.

До слова, найбільший лоукостер Європи запускає прямий рейс зі Львова в Манчестер.

Зазначимо, раніше відомий лоукостер Ryanair повідомив про «агресивну експансію» в Україні. Керівник найбільшого лоукостера Європи прогнозує підписання угоди між Україною та ЄС до кінця 2021 року.