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    Новий рік на Шрі-Ланці. Авіакомпанія SkyUp відкрила рейс з Києва

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    Щоб потрапити на&nbsp;Шрі-Ланку, українці повинні мати чинну туристичну візу - Новий рік на Шрі-Ланці. Авіакомпанія SkyUp відкрила рейс з Києва

    Щоб потрапити на Шрі-Ланку, українці повинні мати чинну туристичну візу

    фото з відкритих джерел

    Перший рейс з Києва до міста Хамбантота на Шрі-Ланці відбудеться 28 грудня

    Авіаперевізник SkyUp заявив про відкриття рейсу з Києва до міста Хамбантота, що знаходиться на південному узбережжі Шрі-Ланки.

    Перший рейс відбудеться 28 грудня 2021 року, виліт з Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

    У SkyUp заявили, що з січня 2022 року регулярні рейси відбуватимуться щочетверга та щонеділі.

    Вартість подорожі з багажем — 17 005 гривень, а без багажу — 14 877 гривень.

    Для бронювання доступні тільки квитки на 10-денну подорож за маршрутом Київ–Хамбантота–Київ без можливості зміни дат незалежно від вибраного тарифу.

    Щоб потрапити на Шрі-Ланку, українці повинні мати чинну туристичну візу. Також (незалежно від вакцинації) необхідно мати ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття. Окрім цього, потрібно забронювати готель рівня Level 1 до 14 днів.

    Також напередодні нового року Wizz Air почне літати з Києва до Стокгольма.

    До слова, найбільший лоукостер Європи запускає прямий рейс зі Львова в Манчестер.

    Зазначимо, раніше відомий лоукостер Ryanair повідомив про «агресивну експансію» в Україні. Керівник найбільшого лоукостера Європи прогнозує підписання угоди між Україною та ЄС до кінця 2021 року.

    Теги: Київ Аеропорт Бориспіль відпочинок туризм авіаперевезення Україна SkyUp Шрі-Ланка
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    Новий рік на Шрі-Ланці. Авіакомпанія SkyUp відкрила рейс з Києва