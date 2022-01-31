Київ скували величезні затори вранці 31 січня: карта

На правому березі тягучка утворилася в основному в центрі столиці

Станом на ранок понеділка, 31 січня, на деяких вулицях Києва утворилися довгі затори. Зокрема, рух стоїть на мостах. Про це свідчать дані Infoportal.kiev.

Лівий берег

Затор спостерігається на Північному мості. Утруднений проїзд авто біля станцій метро «Дарниця», «Чернігівська», «Лівобережна». Важко проїхати проспектом Соборності (ринок «Березняки») та мостом Патона, а також проспектом Миколи Бажана. Утворився затор біля станції метро «Бориспільська».

Правий берег

Затори утворилися на Борщагівці та Голосіївському проспекті (ст. м. «Іподром»). Важко проїхати по вул. Вадима Гетьмана, проспекту Лобановського (Севастопольська площа). Утруднений рух на Набережно-Рибальській. Водії стоять у невеликих пробках від станції метро «Житомирська» до «Берестейській».

Центр

Автомобілі стоять у тягучках на Набережно-Хрещатицькій та Петрівській алеї. Утруднено рух транспорту на проспекті Перемоги та вул. Жилянська, біля станції метро «Кловська», вулиця Протасов Яр та на бульварі Дружби Народів.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 31 січня, в столиці йтиме лише невеликий мокрий сніг. Надалі опади малоймовірні. В Укргідрометцентрі попереджають, що у понеділок у Києві та області дутиме сильний західний вітер з поривами 15-18 метрів на секунду. Крім того, на дорогах і тротуарах очікується ожеледиця. Температура повітря вдень близько 0 градусів.