Київ сьогодні відновить рух Дегтярівським шляхопроводом

Поки що міст ще зачинений

У Києві сьогодні готуються до відкриття реконструйований Дегтярівській шляхопровід. Про це йдеться у спільноті «Націонал-Урбанізм».

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«На повний звіт очікуйте ввечері, а поки трохи фото з місця подій: ще зачинений міст, зупинка «Олени Теліги» без платформи, адже, як відомо, маломобільних у цьому місті немає, і трисекційний трамвай «Кобра» з депо ім. Шевченка – такі тепер працюватимуть на маршруті № 14», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 30 вересня розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом обрушення конструкцій Дегтярівського мосту у Києві.

У межах реконструкції транспортної розв'язки на Дегтярівському шляхопроводі в Києві встановили 28 нових балок прогонової конструкції мосту. Монтажні роботи виконала підрядна організація на минулих вихідних, 28-29 жовтня.