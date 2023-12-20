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Київ сьогодні відновить рух Дегтярівським шляхопроводом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київ сьогодні відновить рух Дегтярівським шляхопроводом
фото: «Націонал-Урбанізм»

Поки що міст ще зачинений

У Києві сьогодні готуються до відкриття реконструйований Дегтярівській шляхопровід. Про це йдеться у спільноті «Націонал-Урбанізм».

«На повний звіт очікуйте ввечері, а поки трохи фото з місця подій: ще зачинений міст, зупинка «Олени Теліги» без платформи, адже, як відомо, маломобільних у цьому місті немає, і трисекційний трамвай «Кобра» з депо ім. Шевченка – такі тепер працюватимуть на маршруті № 14», – йдеться в повідомленні.

Київ сьогодні відновить рух Дегтярівським шляхопроводом фото 1
Київ сьогодні відновить рух Дегтярівським шляхопроводом фото 2

Нагадаємо, у Києві 30 вересня розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом обрушення конструкцій Дегтярівського мосту у Києві.

У межах реконструкції транспортної розв'язки на Дегтярівському шляхопроводі в Києві встановили 28 нових балок прогонової конструкції мосту. Монтажні роботи виконала підрядна організація на минулих вихідних, 28-29 жовтня.

Теги: Київ міст зупинка

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