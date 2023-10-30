Коли у Києві буде відновлено рух під Дегтярівським шляхопроводом: названо дату
На Дегтярівському шляхопроводі встановили нові балки
У межах реконструкції транспортної розв'язки на Дегтярівському шляхопроводі в Києві встановили 28 нових балок прогонової конструкції мосту. Монтажні роботи виконала підрядна організація на минулих вихідних, 28-29 жовтня. Про це повідомляє столична міськдержадміністрація з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».
Сьогодні, 30 жовтня, мостовики монтували опалубку, що дасть можливість встановити монолітну плиту на шляхопроводі.
Рух транспорту підмостовим простором планується відновити 31 жовтня.
У КМДА зауважили, що усунення всіх наслідків, спричинених обвалом балок на шляхопроводі 30 вересня, здійснювалося коштом підрядної організації. Збитків міському бюджету не завдано, вартість реконструкції транспортної розв'язки не збільшилася.
Нагадаємо, у Києві 30 вересня розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом обрушення конструкцій Дегтярівського мосту у Києві.
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