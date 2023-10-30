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Коли у Києві буде відновлено рух під Дегтярівським шляхопроводом: названо дату

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Коли у Києві буде відновлено рух під Дегтярівським шляхопроводом: названо дату
фото: скрін із відео

На Дегтярівському шляхопроводі встановили нові балки

У межах реконструкції транспортної розв'язки на Дегтярівському шляхопроводі в Києві встановили 28 нових балок прогонової конструкції мосту. Монтажні роботи виконала підрядна організація на минулих вихідних, 28-29 жовтня. Про це повідомляє столична міськдержадміністрація з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Сьогодні, 30 жовтня, мостовики монтували опалубку, що дасть можливість встановити монолітну плиту на шляхопроводі.

Рух транспорту підмостовим простором планується відновити 31 жовтня.

У КМДА зауважили, що усунення всіх наслідків, спричинених обвалом балок на шляхопроводі 30 вересня, здійснювалося коштом підрядної організації. Збитків міському бюджету не завдано, вартість реконструкції транспортної розв'язки не збільшилася.

Нагадаємо, у Києві 30 вересня розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом обрушення конструкцій Дегтярівського мосту у Києві.

Теги: Київ міст

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