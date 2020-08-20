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    Київ та область потерпають від пожеж в екосистемах

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    За добу у Києві ліквідовано 5 осередків пожеж трав&rsquo;яного настилу - Київ та область потерпають від пожеж в екосистемах
    За добу у Києві ліквідовано 5 осередків пожеж трав’яного настилу
    Фото: ДСНС

    У Києві та області оголошено високий рівень пожежної небезпеки

    За останню добу в екосистемах Києва зафіксовано 5 осередків пожеж трав’яного настилу, загальною площею 5,167 га. Усі осередки пожеж ліквідовано.

    У Київській області за останню добу ліквідовано 42 осередки пожеж трав’яного настилу, площею 45 га. Також ліквідовано 3 осередки пожеж торфу, площею 0,5 га. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Фахівці закликають мешканців міста бути відповідальними, обережно поводитися з вогнем та дотримуватись правил пожежної безпеки. «Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101». Пам’ятайте, що за умов сухої погоди розпалене багаття, кинутий непогашений сірник або недопалок можуть стати причиною великого лиха», - йдеться в повідомленні.

    Зокрема, протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

    • розведення багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;
    • заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;
    • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;
    • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
    • заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;
    • випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.

    Відповідно до чинного законодавства, порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою накладення штрафу:

    • на громадян – від 1 530 грн до 4 590 грн;
    • на посадових осіб – від 4 590 грн до 15 300 грн.

    Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі передбачає суми штрафів:

    • для громадян – від 4 590 грн до 15 300 грн;
    • для посадових осіб – від 10 710 грн до 30 600 грн.

    Зазначимо також, що самовільне випалювання рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах тягне за собою накладення штрафу:

    • на громадян – від 3 060 грн до 6 120 грн;
    • на посадових осіб – від 15 300 грн до 21 420 грн.

    Ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, передбачають за собою накладення штрафу:

    • на громадян – від 6 120 грн до 12 240 грн;
    • на посадових осіб – від 21 420 грн. до 30 600 грн.
    пожежа Київ Київщина КМДА
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