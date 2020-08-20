Київ та область потерпають від пожеж в екосистемах



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За добу у Києві ліквідовано 5 осередків пожеж трав’яного настилу Фото: ДСНС

У Києві та області оголошено високий рівень пожежної небезпеки

За останню добу в екосистемах Києва зафіксовано 5 осередків пожеж трав’яного настилу, загальною площею 5,167 га. Усі осередки пожеж ліквідовано.

У Київській області за останню добу ліквідовано 42 осередки пожеж трав’яного настилу, площею 45 га. Також ліквідовано 3 осередки пожеж торфу, площею 0,5 га. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Фахівці закликають мешканців міста бути відповідальними, обережно поводитися з вогнем та дотримуватись правил пожежної безпеки. «Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101». Пам’ятайте, що за умов сухої погоди розпалене багаття, кинутий непогашений сірник або недопалок можуть стати причиною великого лиха», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

розведення багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;

заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;

випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.

Відповідно до чинного законодавства, порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою накладення штрафу:

на громадян – від 1 530 грн до 4 590 грн;

на посадових осіб – від 4 590 грн до 15 300 грн.

Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі передбачає суми штрафів:

для громадян – від 4 590 грн до 15 300 грн;

для посадових осіб – від 10 710 грн до 30 600 грн.

Зазначимо також, що самовільне випалювання рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах тягне за собою накладення штрафу:

на громадян – від 3 060 грн до 6 120 грн;

на посадових осіб – від 15 300 грн до 21 420 грн.

Ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, передбачають за собою накладення штрафу: