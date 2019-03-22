Київ відмовився від дешевих українських трамваїв через «довідку про несудимість»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Контракт знову отримала польська компанія

Столичне комунальне підприємство «Київпастранс» відмовилося підписати договір зі львівським спільним німецько-українським підприємством «Електротранс» на закупівлю десяти трамваїв за 505,4 млн гривень.

У тендерній документації на сайті ProZorro йдеться, що причиною такого рішення став брак довідки про несудимість особи, яка підписала конкурсну документацію.

У підсумку переможцем тендеру визнали польську Pesa Bydgoszcz, яка продає трамваї за 568,443 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що львівське спільне німецько-українське підприємство «Електронтранс» поставить 10 нових трамваїв для Києва. Про це стало відомо 12 березня на сайті ProZorro, де були опубліковані результати проведених торгів.

Згідно з результатами аукціону, другим учасником торгів була польська компанія Pesa Bydgoszcz, яка пропонувала трамваї за 568,443 млн гривень і не знижувала ціну

Як повідомляв «Главком», комунальне підприємство «Київпастранс» 25 січня оголосило тендер на покупку 10 низькопідлогових трамваїв довжиною понад 26 метрів за 568,6 млн грн та 10 низькопідлогових трамваїв довжиною понад 30 метрів за 503 млн грн.

Перед цим, 24 січня, КП «Київпастранс» скасував два тендери із придбання 20 трамваїв очікуваною вартістю 1 млрд грн «у зв’язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель». На торги прийшли ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» (Львів), «Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA» (Польща), Tram For Envi s.r.o. (Чехія), ТОВ «Торговий дім УКВЗ-Україна».

Як відомо, в 2017 році польська компанія PESA виграла торги на поставку Києву 40 низькопольних трамваїв, обійшовши львівський «Електронтранс».

Польська компанія запропонувала трамваї за 1,81 млрд грн при очікуваній сумі закупівлі 1,946 млрд грн. Водночас PESA спочатку пропонувала їх за 1,846 млрд грн.

Українсько-німецьке СП «Електронтранс» (Львів) запропонувало трамвайні вагони за 1,81 млрд грн і не знижувало ціну в ході торгів