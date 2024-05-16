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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Мурал із Залужним. Історія про червону лінію етики та здорового глузду

glavcom.ua
Новий мурал із зображенням ексголовкома ЗСУ створений без дозволу столичної влади
фото: Євгенія Фуллен/Facebook

Мурал із Залужним, якому всі так раділи, доведеться стерти... І ось чому

2 травня провідні ЗМІ хором відрапортували: У Києві з'явився рекордний мурал із зображенням ексголовнокомандувача Валерія Залужного...

Світлинами портрета генерала радісно ділилися соцмережі, а представники Книги рекордів України посилили ефект, негайно вручивши художникам дипломи за найшвидше створення найбільшого у країні стінопису із Залужним.

«Главком» порадів з усіма, але дізнавшись адресу цього творіння, задумався і вирушив милуватися цим витвором вуличного мистецтва на власні очі...

І ось тут з’ясувалася дуже делікатна обставина: гігантський портрет Валерія Федоровича розташовано на стіні... інтернату для дітей з особливими ментальними потребами. Точніше на задній стіні однієї з його будівель. Поруч – психоневрологічний диспансер.

Далі починається історія про тонку червону лінію етики та здорового глузду.

Деякі наслідки цього творіння вже починають розуміти і його автори: «Багато охочих сфотографуватися лізуть через паркан – на закриту територію, і це травмує дітей. Поруч – територія жіночого психоневрологічного диспансеру». Тому портрету Залужного там довго не висіти.

Але й це ще не все...

Історія з Залужним на стіні має врешті поставити ребром питання: що і де можна малювати у наших містах і хто має право це робити?

Київ мав би показати приклад цивілізованого підходу до цієї проблеми. Але поки що бачимо лише спроби сховати голову у пісок.

Детальніше читайте тут: Погляд Залужного на психдиспансер. Чи прикрашають мурали столицю?
Джерело
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Теги: мурал Київ Валерій Залужний

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Микола Підвезяний

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