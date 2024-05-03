Авіаудар по Харкову та пожежа на заводі виробника систем ППО Iris-T. Головне за 3 травня

Прес-секретар пожежної служби Берліна підтвердив, що пожежа сталася на заводі Diehl Group, який активно займається, серед іншого, збройовою промисловістю

У Берліні спалахнула пожежа на заводі, який займається виробництвом систем ППО Iris-T, Центр протидії дезінформації попередив про черговий фейк РФ, росіяни знову обстріляли Харків, ексначальник управління внутрішньої безпеки СБУ отримав підозру. «Главком» склав добірку новин 3 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

У Берліні спалахнула пожежа на заводі виробника систем ППО Iris-T (фото, відео)

У Берліні сталася пожежа на металургійному заводі оборонно-промислової компанії Diehl, який займається виробництвом систем ППО Iris-T.

За даними місцевих служб, пожежа розпочалася сьогодні вранці на першому поверсі одного із приміщень заводу. Через деякий час вогонь поширився на верхні поверхи та дах, внаслідок чого він частково обрушився.

Прес-секретар пожежної служби Берліна підтвердив, що пожежа сталася на заводі Diehl Group, який активно займається, серед іншого, збройовою промисловістю. На місці пожежі працює берлінська пожежна команда разом з екстреними службами, включаючи спецназ.

Відомо, що на підприємстві зберігалися сірчана кислота та ціаніста мідь, через що існує ризик утворення у повітрі небезпечних речовин. Жителям Берліна та прилеглих населених пунктів рекомендували зачинити всі вікна та двері, а також відключити системи вентиляції. Зараз на вулицях працює пожежна бригада з вимірювальним фургоном для вимірювання рівня токсичності.

«Сирський подав у відставку»: Центр протидії дезінформації попередив про черговий фейк РФ

У мережі розганяється інформація про те, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нібито подав прохання про відставку. Ця інформація – черговий вкид ворога. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як зазначають у Центрі, інформацію про «відставку Сирського» розганяє анонімний акаунт, який зазвичай поширює російські наративи про Україну.

Ніяких доказів на підтримку своїх «зрадницьких» тез автор, звісно ж, не наводить. А у жодних офіційних джерелах немає інформації про майбутню відставку Сирського. «Тому довіряти таким анонімним заявам не можна, їх єдина мета - посіяти паніку серед українців та налаштувати їх проти чинної влади», – наголошується у повідомленні.

Перед судом постануть депутати Київради за ухилення від військової служби

До суду передали обвинувальний акт щодо трьох депутатів Київської міськради. Їх обвинувачують в ухиленні від військової служби. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідчі встановили, що солдати однієї з військових частин впродовж року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення. Троє з них мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради.

Окрім того, за даними ДБР, керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового «відрядження» фігурантам.

Слідство запевняє, що до оборудки був залучений і командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.

Удар авіабомбами по Харкову: відомо про одну загиблу

Російські війська обстріляли Харків у п'ятницю, 3 травня. Був «приліт» у житлову забудову, пошкоджений трамвай з пасажирами.

У Харкові лунали вибухи, потім місцева влада підтвердила, що окупанти обстріляли місто. На цю мить відомо про одну загиблу жінку пенсійного віку.

Окупанти влучили по Холодногірському районі Харкова у зону житлової забудови. Загорівся приватний будинок. За даними голови Харківської ОВА, попередньо росіяни скинули на місто керовану авіабомбу.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на цю хвилину відомо про одного постраждалого, гостра реакція на стрес.

Ексначальник управління внутрішньої безпеки СБУ отримав підозру

Андрій Наумов виїхав із України за декілька годин до повномасштабного вторгнення Росії фото: Схеми

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру у незаконному збагаченні ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

«У взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції та Офісом Генерального прокурора Бюро виявило у колишнього посадовця служби набуття необґрунтованих активів на загальну суму 32,7 млн грн», – йдеться в повідомленні Державного бюро розслыдувань.

Правоохоронці не називають ім’я підозрюваного, однак йдеться про Андрія Наумова. Колишній посадовець підозрюється у незаконному збагаченні, тобто вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України.

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