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    Київ у заторах: снігопад скував рух на столичних дорогах

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    Київ у заторах: снігопад скував рух на столичних дорогах

    Вранці у Києві спостерігалися затори 7 балів

    У середу, 6 лютого, на столичних дорогах великі затори, які спровокував снігопад у Києві.

    За даними на сервісу Google Maps, станом на 10-ту годину затори досягли 7 балів.

    Найбільші затори спостерігаються на проспекті Перемоги та в центрі міста.

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    Проїзд по мосту Метро вільний. Проте на мосту Патона, на Північному мосту, на Південному мостовому переході сильно ускладнено проїзд у напрямку центру Києва

    Як повідомлялося, у Києві вранці складні відкладення паморозі та ожеледі (І рівень небезпечності, жовтий).

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