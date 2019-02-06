Київ у заторах: снігопад скував рух на столичних дорогах



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Вранці у Києві спостерігалися затори 7 балів

У середу, 6 лютого, на столичних дорогах великі затори, які спровокував снігопад у Києві.

За даними на сервісу Google Maps, станом на 10-ту годину затори досягли 7 балів.

Найбільші затори спостерігаються на проспекті Перемоги та в центрі міста.





Проїзд по мосту Метро вільний. Проте на мосту Патона, на Північному мосту, на Південному мостовому переході сильно ускладнено проїзд у напрямку центру Києва

Як повідомлялося, у Києві вранці складні відкладення паморозі та ожеледі (І рівень небезпечності, жовтий).