На вулиці Києва вийшло майже 400 одиниць снігоприбиральної техніки (фото)



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Задіяно трактори зі спеціальним снігоочисним обладнанням Фото: Київавтодор

Працюють 32 бригади з ручного прибирання

З ночі 367 одиниць спецтехніки та 32 бригади з ручного прибирання підприємств комунальної корпорації «Київавтодор» працюють на вулично-дорожній мережі столиці, щоб не допустити ускладнень на дорогах та забезпечити безпечний рух транспорту та пішоходів. Про це повідомляє прес-служба корпорації.

«Вночі, щоб не допустити утворення слизькості та снігових накатів, автодорівці приступили до обробки посипальними матеріалами доріг та вулиць столиці. Першочергово обробка була проведена на мостах, шляхопроводах, спусках та підйомах, а також магістральних вулицях та вулицях, якими курсує громадський транспорт», - йдеться в повідомленні.

Для обробки та очищення від снігу тротуарів та зупинок громадського транспорту задіяно трактори зі спеціальним снігоочисним обладнанням, новітня техніка європейського виробництва «Bucher» та 32 бригади з ручного прибирання.

Зранку дорожники продовжують роботу у посиленому режимі, зокрема тривають роботи з очищення від снігу вулиць місцевого значення та підходів до підходів до пішохідних переходів.

«Фахівці комунальної корпорації «Київавтодор» уважно слідкують за ситуацією на вулично-дорожній мережі та вживають усіх заходів, щоб забезпечити для водіїв та пішоходів безпечні умови пересування столицею», - зазначили дорожники.