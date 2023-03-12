Столицю засипало снігом: кияни діляться фото та відео «весни»
Синоптики кажуть, що мокрий сніг у столиці падатиме цілий день
Після кількох днів теплої березневої погоди в Києві з ночі, з 12 березня, почав падати сніг. У київських телеграм-каналах діляться світлинами та відео засніженої столиці.
А лише два дні тому у більшості областей України температура складала 15 градусів тепла.
Синоптики кажуть, що мокрий сніг у столиці падатиме цілий день. Також очікуються сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду.
Наразі у Києві триває протиожеледна обробка та прибирання снігу: працює 118 одиниць техніки «Київавтодору» та понад 1800 комунальників.
Водіїв та пішоходів просять враховувати погодні умови та бути максимально обачними на дорогах. Також нагадують, що автівки необхідно паркувати відповідно до правил, аби не заважати спецтранспорту екстрених і комунальних служб.
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