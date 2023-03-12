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Столицю засипало снігом: кияни діляться фото та відео «весни»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Столицю засипало снігом: кияни діляться фото та відео «весни»
Київ посеред березня засипало снігом
фото: https://t.me/kievreal1

Синоптики кажуть, що мокрий сніг у столиці падатиме цілий день

Після кількох днів теплої березневої погоди в Києві з ночі, з 12 березня, почав падати сніг. У київських телеграм-каналах діляться світлинами та відео засніженої столиці.

А лише два дні тому у більшості областей України температура складала 15 градусів тепла.

Синоптики кажуть, що мокрий сніг у столиці падатиме цілий день. Також очікуються сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

Наразі у Києві триває протиожеледна обробка та прибирання снігу: працює 118 одиниць техніки «Київавтодору» та понад 1800 комунальників.

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фото: https://t.me/kievreal1

Водіїв та пішоходів просять враховувати погодні умови та бути максимально обачними на дорогах. Також нагадують, що автівки необхідно паркувати відповідно до правил, аби не заважати спецтранспорту екстрених і комунальних служб.

Теги: кияни відео

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