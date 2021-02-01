«Київміськбуд» добудував перші п’ять комплексів «Укрбуду»

На інших недобудовах «Укрбуду» ведуться роботи

На сьогоднішній день «Київміськбуд» добудував і здав в експлуатацію перші житлові комплекси «Укрбуду»: «Харківський», «Новомостицький», «Гармонія», «Пектораль» і «Сонячна Рів'єра».

Про це повідомив президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір на своїй сторінці у Facebook.

Будинки введені в експлуатацію, кожен із них отримав поштову адресу. «А значить, кожен інвестор цих будинків уже отримав або отримає найближчим часом ключі від квартир», – зазначив Кушнір.

На інших недобудовах «Укрбуду» ведуться роботи. Швидкість будівельних робіт залежить від фінансування кожного конкретного ЖК, пояснив Кушнір.

«Затягнулася ситуація щодо «Солар сіті», на сьогоднішній день вплинути на ситуацію КМБ («Київміськбуд». – Ред.) не може, чекаємо так само, як і інвестори. «Як тільки питання в суді будуть вирішені, відразу ж приймаємо!», – сказав він.

«Щодо «Арт хаусу» ситуація рухається. Не хочу забігати наперед, але на сьогоднішній день діалог і взаєморозуміння з МО (Міноборони. – Ред.) знайдені. Залишилося отримати конкретний результат», – додав Кушнір.

Президент «Київміськбуду» висловив упевненість, що всі бюрократичні процедури, фінансові складності та інші питання будуть вирішені,і, врешті-решт, 13 тисяч інвесторів отримають свої квартири.

Нагадаємо, що «Київміськбуд» взяв на баланс 16 недобудов «Укрбуду».

Наприкінці червня «Київміськбуд» увів в експлуатацію три житлові комплекси «Укрбуду».

Раніше повідомлялося, що на добудову всіх житлових комплексів «Укрбуду» не вистачає 2 млрд грн.