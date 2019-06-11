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    Водіїв «Київпастрансу» зловили на крадіжці пального з автобусів (відео)

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    Водії зливають пальне - Водіїв «Київпастрансу» зловили на крадіжці пального з автобусів (відео)
    Водії зливають пальне
    Фото: скріншот відео

    Крадіжку зафіксовано на автобусному маршруті №33Т

    У Києві водії автобусів комунального підприємства «Київпастранс» зливають солярку з автобусів.

    Такі дії було знято на відео свідками і оприлюднено на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    На відео видно, як водій автобуса маршруту 33Т зі своїм колегою зливають пальне з автобуса у скляну тару.

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    У коментарях до цього допису одні жартують, інші обурюються, є і такі, що виправдовують дії водіїв.

    «Для тих, хто хоче справедливості, повідомлю, при п'ятиденному робочому тижні (8 годинний робочий день) зарплата водія в Києві складає 5,5-6 тис. грн. Я не згоден з крадіжками, але з такою зарплатою по-іншому бути не може», - написав один із коментаторів.

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