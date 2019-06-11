Водіїв «Київпастрансу» зловили на крадіжці пального з автобусів (відео)



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Водії зливають пальне Фото: скріншот відео

Крадіжку зафіксовано на автобусному маршруті №33Т

У Києві водії автобусів комунального підприємства «Київпастранс» зливають солярку з автобусів.

Такі дії було знято на відео свідками і оприлюднено на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

На відео видно, як водій автобуса маршруту 33Т зі своїм колегою зливають пальне з автобуса у скляну тару.

У коментарях до цього допису одні жартують, інші обурюються, є і такі, що виправдовують дії водіїв.

«Для тих, хто хоче справедливості, повідомлю, при п'ятиденному робочому тижні (8 годинний робочий день) зарплата водія в Києві складає 5,5-6 тис. грн. Я не згоден з крадіжками, але з такою зарплатою по-іншому бути не може», - написав один із коментаторів.